Det er okay at dø for den indestængte godhed

På kant: Der er ingen tvivl om, at døden slutter enhver rejse på Jorden. Den rejse sluttede for nylig for det hærdede ex-bandemedlem Nedim Yasar, der blev skudt på åben gade lige efter sin bogreception.

Man kan tro, at nu manden er død, så sejrer kollektivets fanatiske formørkelser over søgende sjæle, der insisterer på at finde det bedre i dem selv - men nej!

Forskellen er ikke i døden, men i måden at have fundet sig selv i livet på. I rejsen på jagt efter sit inderste væsens godhed. Vi bør alle være forberedt på, at døden indtræffer, men at vi går med en klar fornemmelse af, at vi har søgt det bedste i os selv og i andre. Det er i orden at dø i håbet om at vore nærmeste tilgiver os, og i andres forbrødring af os. Som min danske yndlingsskribent, filosoffen og teologen Søren Kierkegaard skrev i "Enten-eller": "Thi det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det."

Ja, det er en tanke på kanten, men det væsentlige er mindre i gengældelsen, som i at nå at finde sig selv inden rejsen slutter. Det er at finde kærlighedens Gud. For i den dobbelte relation er vi ægte fri. Men hvad skal en mand som Nedim gøre, når han en dag kigger sig selv i spejlet og opdager at være endt som noget andet end sit inderste? Tør man bryde med sit image for at finde den indre rarhed, godhed og kærlighed, som man også har i sig, eller skal man forblive fængslet i den voldelige binding, som har hærdet én?

For mig er rejsen på Jorden om at finde den ægte godhed i os selv - og os selv- i den godhed. Det er svært og til tider præget af stridende kulturelle værdier og valg, men det er ganske simpelt vejen at gå: At turde miste fodfæstet for en stund, så man ikke mister sig selv, som Søren Kierkegaard skrev.

Og det har denne mand turdet, så jeg beder til, at han hviler i fred i Guds hjem.