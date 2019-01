Det er løftebrud, Lilleholt

Solceller: I sin replik til mig i avisen Danmark forleden hævder Lars Christian Lilleholt, at der ikke er tale om løftebrud overfor solcelleejerne.

Han udtaler, at solcelleejerne igen er utilfredse med den nye afregningsform. Det er ikke igen. Det har vi været, siden ændringen blev udmeldt. Nu har vi bare fået tilsendt brevet om ændringen fra Energinet.

Han præciserer, at landsskatteretten i 2016 har afgjort, at årsnettoafregning af moms på elektricitet for de private solcelleejere ikke kan fortsætte.

Det har jo intet at gøre med den utilfredshed, vi solcelleejere giver udtryk for. Det ligner et forsøg på at glide af på problemstillingen - eller måske et forsøg på at overtrumfe debatten ved at hale skattevæsenet ind i sagen.

Så prøver Lilleholt på en lidt anstrengt pædagogisk facon at fortælle os, at vi bare skal bruge tørretumbleren og varmepumpen, når solen skinner.

Vi tørrer altså vores tøj på tørresnoren som anbefalet, når solen skinner, og hvis vi havde en varmepumpe, var der nok ikke det mest nødvendige tidspunkt at have den kørende.

Ministeren må vide noget om det økonomiske resultat af den nye afregningsmetode, som ikke er tilgængeligt for vi solcelleejere. Når man spørger sin forbrugsleverandør, som anbefalet af Energinet, kan min leverandør ikke fortælle mig noget.

Konklusionen må være: "Vi blev lovet en speciel ordning i en periode på 20 år. Den ordning er nu blevet ændret med forringelse til følge. Der er altså tale om et løftebrud.

Med hensyn til besparelse på CO2-udledning kan jeg anføre, at mit lille anlæg på bare 2,4 KW indtil nu har afgivet 15000 kWh. Med brug af Dansk Energis gennemsnitsbregninger har anlægget dermed sparet atmosfæren for 3150 kg CO2.