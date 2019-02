Det er fine ord uden indhold, hvis man mener, at vi ikke har ulighed i Danmark

Ulighed: Henrik Dahl fra Liberal Alliance bruger en masse fine ord uden indhold her i avisen 13. februar på at fortælle os alle, at der ikke er ulighed i Danmark.

Det er nok naturligt for ham, hvis man kun har øje for rigsmandsghettoer, hvor ingen lider nød, når bare der er til de næste 12 flasker god rødvin.

Et land plaget af, at flere bliver hjemløse. Ja - og man holder sig ikke for god til at jage hjemløse om natten. Mere end 10.000 flere fattige børn alene i 2017, bl.a. på grund af kontanthjælpsloftet. Pensionister, som må vælge, om de skal købe mad eller medicin. Folk, som går sultne i seng. En udvikling, der stille og roligt sniger sig ind i vores samfund.

Alt i mens de borgerlige vasker deres hænder og ser efter kurserne på aktiemarkedet, eller hvor der kan findes et "godt" land til skattely. Topledernes lønninger og andele i virksomhederne tordner frem. En Carlsberg-chef kan f.eks. indkassere godt 50 mio. om året, flere chefer har oplevet stigninger på 30-50 pct. om året.

Så Henrik, tag et kik ud af den borgerlige osteklokke, og se virkelighedens Danmark, inden I får smadret hele velfærdssamfundet, som generationer før dig og mig har bygget op i deres ansigts sved.

Hold Lars Løkke langt fra livet, nu da han igen vil smadre vores sundhedsvæsen ved at nedlægge regionerne. Vi hører, at der er forskel på regionernes ventelister og behandlinger. Det er staten, som sidder på regionernes økonomi, og der kommer ikke flere lægelige specialister, fordi I vil centralisere magten i sundhedssystemet.