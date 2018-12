Der er tricktyve på spil i lov-land

På kant: Regeringen og Dansk Folkeparti fifler med Finansloven og bruger tricks og spin. Bluffet bliver afsløret, når man holder øje med begge hænder. Den ene hånd vifter med en forbedring, nemlig at forringelserne af folkepensionen stopper. Med den anden hånd fortsætter de grebet om kommunernes økonomi, som betyder ringere forhold for ældre og nedskæringer på uddannelserne.

Tricktyvene håber, at vi kun ser på hånden, der langt om længe stopper forringelserne. Det er i øvrigt ikke en stor sejr, men kun elementært retfærdigt. Mens der er lidt godter til pensionisterne, kan de nedslidte se i vejviseren efter en hjælpende hånd til nogle værdige år som seniorer. Dagpengene vil fortsat halte langt bagud i forhold til lønningerne, og antallet af fattige børn stiger voldsomt.

Mennesker på dagpenge, kontanthjælp og pensionister skal selvfølgelig ikke betale for sociale projekter. Eller som det er sagt: "De fattige skal ikke betale til de røvfattige". Nu kommer næste halvleg, hvor vi skal finde penge til de mange gode projekter for mennesker på bunden af samfundet. Det bliver en kamp mod regeringens socialpolitiske blindflyvning. Dejligt, at det er Løkkes sidste finanslov.