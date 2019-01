Der er brug for et alternativ til Løkke og Mette F.

Ensartethed: Der er nok ikke mange, der ved det, men Venstre og Socialdemokratiet har siden folketingsvalget i 2015 stemt det samme i folketingssalen omkring 90 procent af gangene. For hver eneste gang de har stemt noget forskelligt, har de andre ni gange stemt det samme, viser opgørelser. Det handler ikke om at pege fingre, det er blot en konstatering af fakta.

For mig er det egentlig en ret stor nyhed, men det er ikke noget, som fylder ret meget i medierne.

Det undrer mig, for det plejer jo ikke at være sådan - og det passer da slet ikke med forestillingen om de to partier som hinandens ideologiske modsætninger. Men sandheden er altså, at forskellene på Venstre og Socialdemokratiet i den igangværende valgperiode er næsten forsvundet. Det er i dag kun nuancer, der adskiller de to traditionelle regeringspartier i Danmark.

Det må de selvfølgelig selv om. Man skal jo stemme, som man vil. Også når man er et parti. Man skal følge sin overbevisning - men det går så heller ikke at forsøge at bilde vælgerne ind, at der er stor forskel på de politiske projekter, når man stemmer ens om det meste, når det kommer til stykket.

Lidt groft sagt er noget af det eneste, de to partier er uenige om, jo et snævert magtspørgsmål, nemlig: hvem skal være statsminister. Så for mig at se virker det som om, at hvis ikke både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen havde store personlige ambitioner om at være statsminister, ja, så var der egentlig ikke meget, der stod i vejen for, at de to traditionelle magtpartier gik sammen om et fælles politisk projekt. For på meget lange stræk er de jo enige om, hvordan vi skal indrette Danmark.

Det kan man se på som noget positivt, og det er der givetvis en del, der gør. Men man kan også se det som et underskud af politisk mangfoldighed. Hvis man ønsker noget andet for Danmark, er der ikke nogen af de traditionelle magtpartier, der tilbyder et alternativ.

Det er jo derfor, at vi i Alternativet har stillet os selv til rådighed til at lede landet. Dels fordi vi synes, det er for demokratisk fattigt kun at have to valgmulighederne, især når mulighederne ligner hinanden så meget. Og dels fordi vi ønsker en regering, der sætter klimakrisen øverst på den politiske dagsorden og har modet til at gøre op med det væksttyranni, der ikke alene betyder, at vi ødelægger den natur, der holder os i live, men også betyder, at vi er blevet slaver af økonomien - i stedet for at lade økonomien arbejde for os. Det ser man blandt andet ved, hvor mange der bliver syge af stress af at gå på arbejde eller ved at hundredtusindvis af danskere har svært ved at få familie- og arbejdslivet til at hænge sammen.

Den vækstlogik udfordrer hverken Socialdemokratiet eller Venstre for alvor. Og de er heller ikke villige til at prioritere klimakrisen så højt, som dens alvor kræver. Derfor er der brug for et grønt, kreativt og humanistisk alternativ til de to traditionelle magtpartier.

Og jeg håber derfor, vi i den kommende valgkamp får en grundig og livlig diskussion om, hvor Danmark skal hen. Hvor vælgerne præsenteres for forskellige politiske projekter og ikke kun forskellige statsministerkandidater. For så bliver politik for alvor interessant.