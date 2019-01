Den frie klimaforskning kan ikke komme til for journalister, politikere og eksperter

Klima: Forleden kunne man i TV2 Nyhederne glæde sig over en ekspert, der skulle udtale sig om de oversvømmelser, der ramte dele af Danmark. Journalisten spurgte, om de ville blive værre i fremtiden.

Eksperten svarede med fast røst, at hvis man overholdt Paris-aftalen, så skulle det nok gå alt sammen, men hvis man ikke overholdt aftalen: Uha, uha.

Denne ekspert er vel lige som mange andre blevet indfanget i det cirkus, der er en følge af, at alverdens politikere har valg klimaforandringer som legeplads. Det er egentlig en ret uskyldig leg, for klimaet har altid ændret sig, og det vil det med garanti fortsætte med - uanset hvad initiativrige politikere finder på. Legepladsen fodres i rigelige mængder med dommedags profetier fra den internationale klimakommission, og man glemmer helt at forholde sig kritisk til de udgivelser, der publiceres.

Man glemmer også det forhold, at kommissionen består af politikere, der er udpeget af politikere. Det er massevis af forskere, der leverer data til kommissionen, men det er politikerne, der udvælger, hvilke data der skal indgå i konklusionerne.

Hvis man skulle stole på forudsigelserne om klimaets udvikling, så ville det være et naturligt krav, at man ser på de forudsigelser, der tidligere er udsendt. Hvorfor er de forudsigelser, som man udsendte i rapporter i 1990'erne ikke sket? Når man ikke evaluerer på sit arbejde, bliver det hele noget useriøst.

Det er også et problem, at ligesom en kokasse på marken tiltrækker en sværm af fluer og andre insekter, så vil en meget synlig politisk organisation tiltrække en sværm af journalister, spindoktorer, lobbyister, interesseorganisationer og andre, der kan se en interesse i at øve indflydelse på beslutningerne.

Dermed vil den frie forskning have særdeles vanskelige vilkår. Hvem kunne finde på at publicere noget, der er i strid med de politiske mål? Og hvem vil bevilge midler til en forskning, hvis resultat kunne undergrave politiske vedtagelser?