Dear Mrs. May - var den afstemning på et fair grundlag?

Jeg tillader mig at benytte dansk i denne, min henvendelse til Dem. EU er jo heldigvis så demokratisk, at man kan benytte sit modersmål når man henvender sig til autoriteter i EU. Og De, Mrs. May, er jo heldigvis (endnu) en af EU´s betydelige autoriteter.

Jeg vil gerne udtrykke min forståelse for de store politiske udfordringer, De står midt i. Det er ikke retfærdigt, at De, som ikke har lod og del i den øjeblikkelige situations grundlæggende problem, Brexit, nu gøres til syndebuk af såvel remainers som leavers. Jeg har både forståelse og respekt for Deres klare holdning - at det britiske folk har stemt for at forlade EU - og at brexit derfor er lig med, ja, brexit. Som ansvarlig statsoverhoved bør man ikke sidde folkets dom overhørig.

Men, voterede og dømte folket på et rimeligt, reelt og tilstrækkeligt oplyst grundlag? Det kan der efter min mening i høj grad stilles spørgsmålstegn ved. Ingen kendte på afstemningstidspunktet de vilkår en udmeldelse kunne ske på. Leaverne var sikre på, at Storbritannien kunne forblive en del af det indre marked - og få en aftale på linje med Norges.

Ikke nogen urimelig antagelse. Men en antagelse.

Remainerne var lige så sikre på, at brexit ville betyde total farvel uden nogen form for kompensationsaftaler.

Heller ikke nogen urimelig antagelse. Men også en antagelse.

Begge parter stemte altså på grundlag af en antagelse - et gætteri.

Nu er der kommet fakta på bordet- Hårde, kolde og kyniske kendsgerninger. Ingen af de to parters gætterier holdt stik. Virkeligheden har vist sig at blive anderledes end forestillingsverdenen.

Er det så på den baggrund helt urimeligt at bede vælgerne om at stemme en gang til ? I den civile aftaleverden (den ikke-politiske), opererer man med begrebet "bristede forudsætninger". Det betyder, at en indgået aftale kan annulleres.

Nuvel, en folkeafstemning er ikke en kommerciel handelsaftale. Derfor kan jeg godt forstå, at De, Mrs May, er betænkelig ved at udskrive en ny folkeafstemning. Det kunne nemt komme til at se ud som om De mener, at folket stemte forkert. Det gjorde hele folket næppe, men alene meningsmålingerne dokumenterer, at en meget stor del af vælgerne gjorde. De ville have stemt anderledes hvis de havde kendt forudsætningerne som de foreligger i dag.

Hvis ikke De vil tage ansvaret for et lade afstemningen gå om - og det forståer jeg udmærket jvf. ovenstående - så er her en mulighed for at håndhæve principperne om folkets ukrænkelighed og alligevel give folket mulighed for at tage stilling til den nye, faktabaserede situation:

Udskriv en folkeafstemning. Ikke om leave eller remain, ikke om brexit. Nej, spørg folket om forudsætningerne fra brexit-afstemningen er bristede. Spørg om folket på basis af "bristede forudsætninger" ønsker en ny afstemning om leave eller remain.

Mener folket, at den første afstemning hvilede på forkerte præmisser, så er det vel kun rimeligt at udskrive en ny på basis af de rigtige præmisser.

Til gengæld fanget bordet så. Vælger folket at træde ud - så skal der trædes hurtigt og konsekvent uden flere aftrædelsesforhandlinger.