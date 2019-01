Demokrati: I hele fem måneder stod Sverige uden regering. Det ejendommelige var, at der faktisk var et meget klart borgerligt flertal. Vælgerne sendte et klart signal om, at de ikke ønskede den socialdemokratiske Stefan Löfven som statsminister, men i stedet en borgerlig regering med indflydelse til Sverigesdemokraterne. Valgresultatet kan ganske enkelt ikke tolkes på andre måder, men sådan tænker det politiske korrekte Sverige ikke. Nogle mandater er nemlig finere end andre, eller sagt lige ud, så tæller Sverigesdemokraternes mandater, og deres vælgere, ikke med i demokratiet.

Man kan have mange holdninger til Sverigesdemokraterne og deres fortid ser måske ikke så køn ud. Imidlertid er deres synspunkter på udlændingeområdet ikke noget vi ville løfte øjenbrynene over i Danmark. De synspunkter kan på en god dag findes hele vejen fra SF til Dansk Folkeparti, måske dog med Radikale som undtagelsen.

Det gør mig faktisk sur at en flok bedrevidende politikere, der tilmed kalder sig borgerlige, nægter at tale med Sverigesdemokraterne. Demokrati går jo netop ud på at tale med dem man er uenige med og måske endda finde nogle fælles løsninger. De to borgerlige partier Centerpartiet og Folkpartiet har med deres opbakning til Löfven måtte æde en masse af venstrefløjens politik. Alt sammen for at undgå at Sverigesdemokraterne og deres vælgere får indflydelse. Med et sådanne regeringssamarbejde er der effektivt lukket ned for at diskutere de problemer, der er ved at rive "Folkhemmet" i stykker.

Fra denne side af Kattegat er problemerne endog meget tydelige, men den politiske elite fejer arrogant befolkningens bekymringer væk. Intet under at Sverigesdemokraterne er blevet så stort et parti, når ingen andre vil tage fat om de problemer alle og enhver kan se. Det er jo som om at de gamle svenske partier ikke kan se problemerne for røgen fra de brændende biler. Det kan svenskerne til gengæld og det er derfor de sendte et meget klart signal om forandring ved det seneste valg. De sendte ikke et signal om at holde Sverigesdemokraterne udenfor indflydelse. Det er kun på de bonede gulve i Stockholm, at man har den slags bekymringer.

Jeg er glad for at vi i Danmark har taget fat om udlændingepolitikken og turde både diskutere og handle gennem snart nu to årtier. Der er ingen skam i tale om antallet af udlændinge og stille krav til dem, der kommer til landet. Det er faktisk vores forpligtelse som folkevalgte, hvis vi ønsker at bevare sammenhængskraften.

Det opgør har det borgerlige Sverige totalt fejlet med at tage, og det kommer til at koste for de borgerlige partier.