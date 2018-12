Kultur: Det er tankevækkende, når to store borgerundersøgelser i henholdsvis Aarhus og Aalborg viser, at det klart er kultur, der kommer ind på en førsteplads, når borgerne helt åbent bliver spurgt om, hvad der har størst betydning for, at deres by er god at bo i.

Sådan tror jeg, det er over hele landet. Vi tænker ikke så meget over kulturens store betydning, og bliver spørgsmålet stillet ledende, f.eks. om man helst vil have en pædagog mere i daginstitutionen eller en tilbygning på kunstmuseet, så er det klart, at det fleste prioriterer den nære omsorg. Men det betyder altså ikke, at kulturen ikke fylder i vores liv, hvilket borgerundersøgelserne klart dokumenterer.

Det betyder også, at kunst og kunstnere i hele landet skal kunne udvikle sig. For nogle år siden blev to regionale filmfonde etableret, der har udviklet sig fantastisk flot, så der nu produceres langt flere film over hele landet, ligesom filmmiljøerne udvikler sig, både på Fyn og i Jylland.

Inspireret heraf tog jeg for godt et år siden initiativ til to nye regionale kunstfonde, Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond. Det blev mødt med en vis bekymring og skepsis: Var det nu også en god ide? Og hvorfor sprede ressourcerne?

Det skyldes, at al erfaring viser, at det betaler sig at eksperimentere, at tage chancer og kaste sig ud i nye, ukendte områder. Meningen med de to nye fonde er, at de skal understøtte udviklingen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og miljøer uden for hovedstadsområdet. Alt sammen med det klare formål, at borgerne i hele landet får et bredere udbud af kunst og kultur. Pengene var ikke store. Hver fond blev udrustet med 2,4 mio. kr. årligt. Men de regionale kunstfonde er kommet godt fra start!