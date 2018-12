De fattigste gør den største indsats for klimaet

Klima: Jorden kalder ikke. For den er ved at være så kvalt, at der ikke er luft nok. Hvis der var, ville den skrige!

Prisen på kød skal stige med 17 kroner/kiloet!

Udmeldingen kom i denne uge fra mit parti, Alternativet - og det var en brat start på den første hverdag i jule -og forbrugsmåneden.

Vi kalder det et klimabidrag. Mange kalder det socialt skævt. Men klimakrisen er socialt skæv! Når vi ser på statistikkerne, så er det faktisk de med lavest indkomst, der forurener mindst! Dem, der ikke har råd til dyre biler, lystbåde og fiskekvoter. Dem, som ikke har råd til at skifte elektronik, som andre skifter underbukser, flyver på ferier flere gange årligt eller køber nyt tøj hver anden dag.

Det er faktisk de mest fattige, vores mest udsatte medmennesker, der kæmper kampen for vores fælles fremtid og velfærd! For når du ikke har penge til at forbruge - ja, så forurener du heller ikke så meget. Det gælder også dem, der bor i Malawi, selvom nogen prøver at påstå noget andet.

Endnu en gang viser statistikkerne, at det faktisk slet ikke er dem, der spiser mest kød. Tværtimod. Derfor kan jeg godt forstå, at en stigning på kød giver det indtryk, at det rammer de af vores medborgere med de laveste rådighedsbeløb.

Det er også lige netop derfor, at vi skal sikre, at den grønne omstilling ikke bliver en social skæv omstilling.

Danmark er et af de mest kødspisende lande i hele verden. Og det er ikke kun kødet, der er et problem. Over halvdelen af Danmark er landbrugsareal. Men det er kun ca. 20 pct. af det areal, der bliver dyrket, der går til os mennesker. 80 pct. går nemlig til at producere foder! Ja, du læste rigtigt. FODER. Til dyrene! 80 pct.!

Danskerne spiser i gennemsnit 50 kilo kød om året. Ved et klimabidrag på 17 kr/kg er det en fortjeneste på 850 kroner per person om året. I Alternativet ønsker vi at omsætte nogle af pengene fra klimabidraget til bl.a. at afskaffe kontanthjælpsloftet og andre velfærdsforringende reformer, sænke skatten for de lavest lønnede og fordoble den grønne check. Bruger vi ovennævnte beregning, vil fortjenesten fra klimabidraget for en million danskere beløbe sig til ca. en milliard kroner. Nok til at rulle kontanthjælpsloftet tilbage!

Vi bør også momsfritage frugt og grønt og ændre befordringsfradraget til at inkludere alle former for transport. Selvfølgelig skal vi også belønne de af os, som har en lav indkomst eller simpelthen bare ønsker at leve bæredygtigt.

Det er det, jeg virkelig ønsker - en finanslov der belønner alle, der gør det nødvendige - både for fællesskabet og miljøet - og som lader forureneren betale.

Det er på tide, at vi stiller de rigtig store syndere til ansvar - i stedet for at overlade det til dem, der har mindst.