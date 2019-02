Datasikkerhed med plads til huller

Vagtsom: Det sker ret ofte, vi mindes om, hvor agtpågivende vi skal være, når vi bevæger os rundt på nettet.

For eksempel skriver min egen bank på sin hjemmeside, at man aldrig bør klikke på et link, der tilsendes en fra en ukendt afsender.

Da jeg derfor 10. februar på min iPad modtog en mail fra et mig ukendt firma, FinansWatch & Wilke, om, at man på vegne af banken gerne ville høre min mening, hvis blot jeg ville klikke ind på et nedenstående link, skrev jeg straks til banken for at høre, om dette kunne være rigtigt, da jeg i modsat fald mente, de burde advare deres kunder.

Det blev bekræftet, at firmaet udførte en undersøgelse for danske banker, men skønt jeg to gange gjorde opmærksom på, der var tale om en mail, fik jeg at vide, meddelelsen var udsendt via Netbank.

Først da jeg fik adgang til min PC og kunne videresende mailen, så banken kunne se, jeg ved, hvordan en mail ser ud, blev jeg imødekommet, og fik at vide, man troede, undersøgelsen var udsendt via Netbank, med den tilføjelse at det er frivilligt, om man vil deltage i undersøgelsen.

Nu har jeg ikke på noget tidspunkt troet, jeg var tvunget til deltagelse, men jeg er noget overrasket over, at banken, der i et af sine svar til mig skrev, at "det, som I modtager i Netbank er sikker forsendelse, modsat hvis det er sendt på mail", ikke i det mindste reflekterer over det hensigtsmæssige i, at den partner, den har entreret med, ikke kender til bankens egne advarsler mod at klikke ind på links, der kommer i en mail.

Ret beset burde det vel betyde, kunderne afholder sig fra at deltage i denne undersøgelse, hvilket næppe er bankernes idé med den.

Mit spørgsmål til bankerne er: Hvordan kan I forvente, kunderne følger jeres anvisninger på sikker færden på nettet, når I selv tager initiativ til, at de overtrædes?