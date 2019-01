Danskere skal i job før vi ringer efter udlændinge

På kant: Den ene dag presser regeringen på for at få flere udlændinge ind på danske arbejdspladser, den næste skærer de ned på hjælp til danske arbejdsløse. Det giver ingen mening. Forhandlingerne om at åbne fordøren for lønarbejdere fra bl.a. Indien, Mexico, Kina, Brasilien brød sammen, og regeringen ikke kan kikke i Vejviseren efter flertal for deres uansvarlige politik. Kort efter behandler vi et forslag fra samme regering om at spare en milliard på aktivering, vejledning, opkvalificering og mentorstøtte til arbejdsløse.

Regeringen forsøger at snige besparelsen igennem under det neutrale ord "forenkling". Et ord som har mange ulykker på samvittigheden. "Forenkling" lyder så sympatisk, men i dette tilfælde er det bare et røgslør over nedskæringer, som regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti. Det betyder, at kommunerne skal skære 30 procent på dette område, og mennesker med svagt fodfæste på arbejdsmarkedet kommer ikke i gang. Det trækker negative konsekvenser med sig, både menneskeligt, for virksomhederne og på lidt længere sigt er det også en rigtig dårlig forretning for samfundet.

Er mindre uddannelse og vejledning virkelig det, som Danmark har brug for? Nej, tvært imod.