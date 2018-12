Går man en tur i enhver by i Danmark, kan man uanset årstid og butiksudvalg få øje på Dannebrog. Måske markerer den lokale handelsstandsforening en markedsdag med det danske flag. Fx kan man i Åbyhøj, en forstad til Aarhus, på den årlige torvedag se en to kilometer lang flagallé indramme de lokale pengeinstitutters reklametelte, loppemarkedet på de omkringliggende villaveje og motionsløbet. Dannebrog hører sig til, når bydelen fejrer sig selv og de frivillige organisationers virke. Og når bydelens unge skal konfirmeres i den lokale kirke. Og på grundlovsdag 5. juni. Og Valdemarsdag 10 dage efter.

Sådan foregår det mange steder i landet. Flagene signalerer, at her foregår noget ganske særligt - og noget helt almindeligt. På torvedagen repræsenterer Dannebrog lokalpolitiske holdninger, sognekirkens trosforhold og foreningslivets mangfoldigheds- og frivillighedskultur. Og bare fest.

Indenfor i butikkerne signalerer Dannebrog fødselsdag og forbrug. Et godt tilbud kan være lejlighed nok til, at flagene hentes frem. Ikke kun butikkerne selv smykker sig med Dannebrog. Mange af butikkernes varer viser flaget, både som blikfang og mere diskret. Flaget kan være indkapslet i et våbenskjold, eller flagets farver og korsformen er markører. Især producenter af kødvarer synes at være glade for Dannebrog: Er det ikke et Dannebrog i split, der vajer lystigt bag Tulip®s tre tulipaner i slagterikoncernens logo? Og hov, støtter Stryhns lille glade viking sig ikke både til en gaffel og et skjold med Dannebrog? Næ, det er nu bare et stort S, men det ligner lidt alligevel. Farver og forventning spiller også ind, når et så ikonisk brand som Dannebrog anvendes. Ofte ser vi det måske ikke engang, men vores hjerner registrerer det alligevel. Sådan som vi jo ved, reklamerne udnytter vores skarpe opfattelsesevner - og vores ringe selvindsigt. Har man først fået øje på det, kan der gå sport i at finde Dannebrog alle mulige steder.

Det kommercielle Dannebrog har således invaderet hverdagen. Men flaget har ikke altid været så udbredt, som det er i dag, siden det i 1200-tallets Estland dalede ned fra himmelen og sikrede korsridderne en sejr over hedningene. Og det har slet ikke været kommercielt. Frem til 1800-tallet var det røde flag med det hvide kors statens og monarkens symbol, og kun de adelige havde et tilhørsforhold til flaget. De brugte det til at markere egen eksklusivitet som rigets skattefrie forsvarere. Da adelsstanden i løbet af 1600-tallet svækkedes under enevælden, blev Dannebrog anvendt på en ny måde -nemlig som rituel og ceremoniel anerkendelse. Resten af befolkningen identificerede sig ikke med Dannebrog og anerkendte, at det var regentens. Men fra midten af 1700-tallet og i det tidlige 1800-tal opstod en særlig patriotisme, og folkets egne hensyn blev sat til side til fordel for regenten og fædrelandets trivsel. Patriotismen blev en borgerdyd, og den dannede borger gjorde meget ud af at udtrykke kærlighed til fædrelandet. Det skete ofte ved at flage med Dannebrog.

Det var dog i forbindelse med sejrene i Treårskrigen (1848-1850), at Dannebrog for alvor fik sit folkelige og nationale gennembrud. Følelser knyttet til nationen var tætte og intime. Nationen var en udvidet familie, og selv om den enkelte, danske indbygger ikke personligt kendte alle sine nationale familiemedlemmer, skulle nationen beskyttes og forsvares, og monarkens magtsymbol blev dermed til folkets identitetssymbol. Dog ikke nødvendigvis med monarkens gode vilje. Mellem 1833 og 1854 var det faktisk forbudt borgerne at flage med Dannebrog. Forbuddet blev dog langt fra overholdt.

Siden midten af 1800-tallet har Dannebrog fortsat udviklet sig fra at være et kongeligt og statsligt magtsymbol til at være et identitetsnært, folkeligt og nationalt symbol. Dannebrog er nu blevet allemandseje, og mange mener, at man i Danmark bruger flaget meget mere end i andre lande. Selv helt små begivenheder kan give anledning til, at flaget hives frem, og fødselsdagsfester og nærmest alle andre tænkelige fejringer er bare ikke det samme uden Dannebrog. Det samme gælder velkomsten af de unge, som vender hjem fra at have rejst verden rundt - ofte selv med et lille Dannebrog på deres rygsække, syet med små, usikre sting. Også internationale sportsbegivenheder får flaget frem - både i hænderne og malet i hele hovedet på tilskuerne.

Flagets betydning og brug udvikler sig hele tiden, og i løbet af det seneste århundrede er der sket en betragtelig udvikling i måden at anskue Dannebrogs kommercielle funktion. Tidligere var det en udbredt opfattelse, at flaget ikke bør blandes sammen med at tjene penge. I dag ser de fleste ingen problemer i at anvende flaget kommercielt, som det er tilfældet i Åbyhøj. Ind mod byen, lige efter afslutningen af flagalléen på Silkeborgvej, dukker Dannebrog op igen. Mellem store butiksvinduer med billeder af letpåklædte kvinder, en enkelt latexklædt mand og farverigt erotisk legetøj i overstørrelse hænger en række små Dannebrog i vejrbestandig plastic. Her betyder flaget ikke meget andet, end at hvis flagene er ude, er butikken åben. Det vil i hvert fald være urimeligt at betragte flagene uden for Hotgirl-butikken som udtryk for en særligt national omgang med erotikken. Dannebrogs betydning er altså i konstant udvikling, og fremtiden vil vise nye måder at bruge flaget på. Fejringen af 800-året for Dannebrogs himmelfald i Tallinn 15. juni næste år vil måske give et fingerpeg om, hvilken brug vi lægger an til.

