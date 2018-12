Danmark har ingen bedstevenner

Vi står midt i en udvikling i verden, hvor det økonomiske tyngdepunkt flytter sig mod øst til Asien, og hvor den europæiske sikkerhedsgaranti i form af et amerikansk engagement i Europa siden anden verdenskrig ikke længere kan tages for givet. Hvor samfundsmodeller i lande som Rusland og Kina ikke baserer sig på demokrati i traditionel forstand, men på autoritære ledere, der tilbyder borgerne økonomisk udvikling. Uden demokratiske frihedsrettigheder.

Vores liberale demokrati opfattes altså ikke længere som dén globale opskrift på succes. Ikke engang internt i den europæiske union, hvor ikke mindst en Victor Orban i Ungarn synger hyldestsange til det modsatte, til det illiberale demokrati. Og i Polen er de ikke mange vers bag ud. Det betyder, at de politiske værdier, som vi, europæerne, har defineret som vores; respekt for menneskerettigheder, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, ikke nødvendigvis længere vil være udgangspunktet for det internationale samarbejde.

Det er en væsentlig årsag til, at vi ser et stigende antal uløste konflikter og konfliktområder. Fordi forudsætningen for en løsning er et velfungerende, internationalt samfund, der kan håndhæve fælles værdier. I stedet oplever vi konflikter som i Syrien og i Ukraine, der ikke afsluttes. Det er i denne nye verdensorden, at vi skal finde vores ben og fæste. For Danmark er EU den suverænt største og vigtigste genvej til at komme til orde. Med mindre vi helt vil overlade definitionen af verdenssamfundets spilleregler til kineserne, Putin og Trump, går den danske vej gennem EU.

Det er ikke det samme som at sige, at EU er perfekt, for det er det ikke. Jeg kender ikke én person, som mener, at EU er, som EU skal være. Men i sin grundkerne er det i Danmarks interesse at indgå i et samarbejde og fællesskab med ligesindede. Det gælder politisk som økonomisk. Det er godt for danskerne, det er godt for de danske virksomheder. Det gælder i forhold til at kunne påvirke og skubbe både Europa og verden i en grønnere retning.

Når fremtiden byder på et forventeligt endnu mindre amerikansk engagement i Europa og i Europas nærområder, må konklusionen være, at EU skal kunne mere på egen hånd. Det kalder på en ny og langt større beslutningskraft. På et stærkere samarbejde. Mere og mere tyder på et europæisk samarbejde i flere hastigheder. En række medlemslande vil gå sammen om flere og stærkere initiativer, ikke mindst på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. I Danmark vil vi have svært ved at modsætte os et forstærket samarbejde på grund af de danske EU-forbehold. Og det er en udfordring, at vi inden for en årrække risikerer at befinde os endnu længere uden for kernen af det europæiske samarbejde, end vi gør i dag.

Hverken VLAK-regeringen eller Socialdemokraterne vil tage den udfordring op forud for et folketingsvalg, hvis overhovedet. Det var også tydeligt, da Lars Løkke Rasmussen talte foran Europa-Parlamentet i onsdags. Han brugte store og fine ord om fællesskabet. Som et fredens projekt. Men af visioner for Europas fremtid havde han ingen med til de europæiske politikere. Talen var mere defensiv end José Mourinhos taktik på Europas fodboldbaner. Løkke Rasmussen fedtspillede i stedet for at melde sig ind i kampen. Danmark skal da præge Europa frem for at se på, at alle andre gør det. Lad mig minde om at vi har en i forvejen hårdt presset udenrigstjeneste, som bruger det meste af Danmarks politiske kapital i Bruxelles og omegn på at forsvare et sæt forbehold, som tiden er løbet fra. Jeg mener, at vi mister suverænitet hver eneste dag, forbeholdene består.

Tidligere i dette efterår offentliggjorde tænketanken European Council on Foreign Relations de første resultater af en større undersøgelse om partnerskaber mellem EU-lande. I undersøgelsen peger ingen af de andre EU-lande på Danmark som den første, de går til. Eller sagt på en anden måde: intet andet EU-land regner os, Danmark, for deres bedsteven. Det bør være et wake-up call. Ikke mindst for de nationalromantiske sværmere, som forsøger at bilde danskerne ind, at vi vil klare os bedre alene bag en grænsebom og et meterhøjt pigtrådshegn mens verden passerer revy på den anden side syd for Kruså.

Lad os da spille med åbne kort. Uanset hvad de politiske yderfløje i Danmark måtte skrige op omkring uforpligtende ad hoc-samarbejder i Europarådet (Enhedslisten) eller en kommende dexit-afstemning om den aftale briterne måtte nå frem til engang, når de om nogle år definitivt forlader EU (Dansk Folkeparti), så er der ikke et alternativ til det eneste forpligtende fællesskab, til EU. Og slet, slet ikke, hvis man allerede i dag ikke har nogen bedstevenner.