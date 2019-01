Danmark er for lille til sundhed i tre lag

Regioner: Statsministeren tog i sin nytårstale hul på debatten om en ny sundhedsreform og dermed også om regionernes fremtid. Liberal Alliance mener, at regionerne bør nedlægges.

Der er i dag omkring 700 mennesker ansat i Region Syddanmark. De beskæftiger sig med hovedsageligt driften af regionens sygehusvæsen, den regionale udvikling herunder b.la. kollektiv trafik og råstofindvinding.

Samlet set bruger regionerne knapt 5 mia. kr. på administration, udover den som udføres på eks. hospitaler og andre regionale institutioner. En meget stor del af dette administrative arbejde består i at lave mellemregninger og interner afregninger imellem stat - region, kommune og din praktiserende læge.

Det siger sig selv, at ikke ret mange af disse mange penge udmøntes i egentlige sundhedsrelaterede ydelser til danskerne.

Faktisk bemærker de færreste af os, at lægen i gennem hele forløbet af en konsultation sidder og "tikker" enkeltydelser af, som så udløser en refusion fra enten region eller kommune. Det er også de færreste indlagte, der skænker det en tanke, at der hvert eneste døgn, man er indlagt, udskrives en regning, som derefter udløser en refusion.

Når vi i Liberal Alliance siger, vi vil bekæmpe bureaukrati og tomt arbejde, er det bl.a. det her vi fokusere på. Der findes ikke mig bekendt nogen analyser af "forskellene" imellem de af regionenernes selvpålagte dokumentationskrav, men det er vel rimeligt at antage, at der kan være betydelige forskelle i de dokumentationskrav, som de enkelte regioner har indført. Det er tilsvarende rimeligt at påstå, at regionerne de facto er medvirkende til at skabe ulighed i den sundhedsbetjening som danskerne får. Ingen kan efterhånden været ubekendt med region Hovedstadens IT-skandale: Sundhedsplatformen. Senest har Region Midtjylland erkendt at have undladt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for behandling af kvinder med indikationer på brystkræft. Listen er nærmest uendelig, og så har jeg end ikke inddraget de igangværende byggerier af supersygehuse, hvor der tillige bliver store regionale forskelle på kvaliteten.

Det er derfor på tide at lave en anden organisering af sundhedsområdet. Danmark er for lille til en tredelt organisering af sundhedsområdet. Danskerne skal have lige adgang til sundhed og sundhed for alle pengene.