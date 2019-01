Dankortet skal ikke bestemme, om du kan blive rask

Sundhedskort: For fire år siden blev jeg ramt af et lyn fra en klar himmel. Jeg var i gang med mit arbejde, da der stod en bolt på mit arbejdsbord. Jeg vidste jeg skulle bruge bolten til noget, jeg kunne bare ikke huske til hvad. Jeg løftede bolten op og kiggede på den, så satte jeg den ned igen og gik en gang rundt om mit arbejdsbord.

Det blev jeg ved med i lidt over en time, inden jeg besluttede mig for at tage hjem. Jeg tænkte, at jeg bare måtte have været træt og efter en lille lur på sofaen ville være frisk igen. Dog blev jeg enig med mig selv om, at jeg måtte en tur forbi lægen, da jeg følte mig lidt ør i hovedet.

Lægen mente at det ikke kun var træthed. Hun mente det var stress og fik mig overtalt til at sygemelde mig i 14 dage. Jeg gik hjem for at ringe til min chef og sygemelde mig, men da han tog telefonen, brød jeg sammen og fik kun fremstammet, at jeg var syg de næste 14 dage. Derefter faldt jeg om på gulvet og kan ikke rigtig huske de næste par dage.

Det tog mig flere måneder at komme tilbage på arbejde og kun med hjælp fra familie, venner og psykolog. Faktisk kan jeg takke min arbejdsplads for, at jeg er blevet rask, da jeg igennem dem har en sygeforsikring. Uden sygeforsikringen havde jeg ikke haft mulighed for at komme til psykolog.

Så når Lars Løkke i sin nytårstale omtaler stress og angst som en af de store folkesygdomme, sammen med lungesygdommen KOL og diabetes, må jeg desværre give ham ret. Men på trods af, at det er en folkesygdom, er der ikke lige muligheder for behandling.

Når du går ned med stress og angst, afhænger dine chancer for behandling af dit dankort og ikke dit sundhedskort. Det betyder faktisk, at flere ikke får den behandling, som de har brug for, da de ikke har de økonomiske midler til at betale for en psykolog.

Det bør være sundhedskortet og ikke dankortet, der skal frem fra pungen, når du skal behandles.