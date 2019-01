Dæmoner findes - og flere burde uddrive dem

Dæmoner: Måske har du set udsendelsen eller omtalen af "Guds bedste børn" på TV2? I en del af udsendelsen er der fokus på uddrivelse af dæmoner. Og hvad er det nu for noget? Jo - den åndelige verden er virkelig. Der findes engle og dæmoner. Gud vor skaber findes, og satan findes. Og alle mennesker, vil efter døden komme til enten himmel eller helvede.

Mange mennesker er plaget af dæmoner. Det kan skyldes, at folk f.eks. ser voldsfilm eller okkulte film, har leget ånden i glasset eller har prøvet okkult alternativ behandling.

Hvis du spørger en psykolog eller psykiater om dæmoner, vil de fleste sige, at dæmoner ikke findes. Hvis de siger, at dæmoner findes, så er det som at skrive under på egen fyreseddel

Vi i Haderslev Husmenighed, er Jesu disciple. Det betyder, at vi er Jesu efterfølgere og ønsker at adlyde ham og gøre flere mennesker til disciple af Jesus Kristus. Det er også det, Torben Søndergaard forkynder. Han har besøgt os flere gange i Haderslev, og det er Torben, som medvirker i TV-udsendelsen om uddrivelser af dæmoner. Torben gør ikke noget forkert, men gør det, som Jesus siger vi også skal gøre, nemlig uddrive dæmoner.

I tv-udsendelsen er der også beretninger om mennesker, der kalder sig kristne og alligevel i mange år har levet i seksuel synd m.v. Det er bl.a. Moses Hansen og Chr. Laursen fra Pinsekirken i Silkeborg.

Det kan vi kun tage kraftig afstand fra. Man kan ikke bare prædike om søndagen og samtidig leve i synd. Så er man ikke en Jesu discipel.

At adlyde missionsbefalingen og gøre mennesker til Jesu disciple og helbrede og uddrive dæmoner, burde alle som kalder sig kristne gøre. Men desværre er der rigtig mange, som bare ønsker at sidde og varme kirkebænken og lader sig styre af menneskers kontrol.