Dårlige ledere smadrer menneskers liv

Ledelse: Der stilles stadig større krav til de danske lønmodtagere - uanset om man er chauffør, sygeplejerske eller advokat. Men når det kommer til at lede andre mennesker, er der ofte frit spil. Kan det virkelig passe?

Det bliver gang på gang bevist, at et godt arbejdsmiljø er altafgørende for både medarbejder og virksomhedens succes. Alligevel ser vi ledere, der kører deres medarbejdere helt ned. Seneste eksempel kan man se på Krifas Facebookside, hvor kun 40-årige Celina fortæller om, hvordan hendes tidligere chef pressede hende så langt ud, at hun i dag er i fleksjob. Det finder jeg chokerende. Intet mindre.

Men Celina er ikke alene om at opleve dårlig ledelse. En ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup på vegne af Krifa viser for eksempel, at tre ud af ti danskere oplever, at deres leder jævnligt, ofte eller altid handler uforudsigeligt.

Undersøgelsen viser også, at knap hver fjerde dansker oplever, at deres leder er mere optaget af egen succes end medarbejdernes trivsel. Det lyder i mine ører helt forrykt.

Vi skal stoppe dårlige ledere - men vi skal også hjælpe dem. Det er et stort ansvar at lede andre mennesker, og derfor forslår vi i Krifa, at ledere skal dokumentere deres ledelseskvalifikationer. Det betyder bl.a. at de skal dokumentere relevant lederuddannelse. Og har de ikke allerede det, skal arbejdsgiver sikre, at den nye leder bliver klædt på til opgaven og får den nødvendige uddannelse.

Der er selvfølgelig rigtig mange dygtige ledere på det danske arbejdsmarked - og jeg har stor respekt for det arbejde, de gør. Men vi ser også det modsatte. Vores jobtrivselskonsulenter taler dagligt med medlemmer, der har ondt i arbejdslivet. Alene i 2017 handlede mellem 20-25 procent af samtalerne om dårlig ledelse. Og vi kan allerede nu se, at tendensen er stigende for 2018.

Vi mener, at mennesket er samfundets allervigtigste ressource, og vi kan ikke være bekendt, at så mange danskere bliver kørt i sænk. Vi tøver derfor heller ikke, når vi foreslår, at de allerdårligste ledere skal kunne fratages retten til at lede mennesker.

Vi ved fra God Arbejdslyst Indeks, at ledelse er en af de syv faktorer, der har størst indflydelse på danskernes arbejdslyst. Og god ledelse er med til at sikre, at medarbejderne udlever deres potentiale. Det gør dem både effektive og produktive - til glæde for medarbejderens livslyst og virksomhedens succes.

Så vi vil fortsat kæmpe for, at arbejdsgivere får større fokus på god ledelse - og at politikere tager ansvar og giver de grundlæggende rammer.