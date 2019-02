Da bevæbnede vagter holdt flygtninge bag pigtråd

I dag, 15. februar 2019, er det 70 år siden, de sidste flygtninge fra de krigshærgede tyske østprovinser blev sendt "hjem" fra Danmark til lige så krigshærgede områder i Efterkrigs-Tyskland. Men det er næppe en dato, der bliver markeret af det officielle Danmark - endsige Forbundsrepublikken Tyskland. For hjemsendelsen af de sidste af op mod en kvart million etniske tyske krigsflygtninge var punktummet for et mørkt og siden underbelyst efterkrigs-kapitel i danmarkshistorien.

I de første måneder af 1945 ankom hundredetusinder af tyskere fra fortrinsvis Øst- og Vestpreussen til Danmark. Flygtningene var fordrevet af de fremrykkende, sovjetiske tropper. Danmark var stadig besat af Nazi-tyskland, og besættelsesmagten gennemtrumfede imod de danske myndigheders - og befolkningens - vilje, at flygtningene skulle huses rundt om i landet. Efterhånden som de ankom på overfyldte tyske krigs- og handelsskibe, blev de indkvarteret i skoler, forsamlingshuse, højskoler, hoteller, kroer og andre bygninger.

Efter besættelsens ophør var der cirka 200.000 tyske flygtninge i Danmark. De allierede magter, der havde besat Tyskland, afviste umiddelbart at tage imod flygtningene. Danmark kom således til at "hænge på" tyske østflygtninge i yderligere næsten fire år, hvor de uvelkomne "gæster" efterhånden blev samlet i et antal store, pigtrådsindhegnede og skarpt bevogtede lejre. Her var behandlingen hård og forplejningen ofte mangelfuld. Mange flygtninge overlevede ikke opholdet i Danmark. I alt omkring 17.000 døde, heraf 7000 børn. Alene i 1945 døde 5000 børn, heraf de fleste spædbørn.

Det var strengt forbudt - og strafbart - for flygtninge og danskere at have kontakt overhovedet. Intimt såvel som socialt. Når det alligevel blev forsøgt, eksempelvis ved at flygtninge prøvede at forcere lejrenes pigtrådshegn, blev der slået hårdt ned. De skarpt bevæbnede danske vagter var beordret til om nødvendigt at skyde på flygtningene. Og der blev skudt adskillige gange. I en midtjysk lejr mellem Viborg og Herning blev en kvinde dræbt, da hun ved hegnet løb videre i stedet for at adlyde ordren om at standse. Andre gange overlevede flygtninge at blive skudt på. Blandt andre en dreng, der løb uden for lejrhegnet for at hente en vildfaren bold. Men trods alle forbud og foranstaltninger lod det sig naturligvis ikke gøre fuldstændigt at forhindre "fratenisering" mellem flygtninge og danskere. Blandt andet fordi man lokalt gerne ville have flygtninge som gratis arbejdskraft på gårdene..

Blandt dem, der kom ud at arbejde på et dansk landbrug, var 22-årige Margarete Komm, der efter en månedlang og livsfarlig flugt fra Østpreussen var endt i Grovelejren nær Karup. Hun var alene og kendte ikke skæbnen for de søskende og forældre, som hun var begyndt flugten sammen med, men som hun undervejs var blevet væk fra. Langt senere fandt hun ud af, at hendes forældre var døde under flugten. I den midtjyske lejr kom Margarete Komm selv til både at sulte og at fryse. Bagefter mente hun, at hun kun overlevede i lejren, fordi hun blev veninde med en anden ung kvinde, der havde en papirsdyne, de to kunne deles om, og fordi hun kunne få venindens madration, da denne blev alvorligt syg og derefter døde af tuberkulose.

På gården, som Margarete kom til at arbejde på, mødte hun i 1946 den jævnaldrende Kristian Øjvind Larsen. De to forelskede sig i hinanden. Men da deres forhold blev opdaget og anmeldt, blev Margarete igen isoleret i lejren. I flere år derefter havde kæresterne kun kontakt med hinanden gennem breve. Også efter at Margarete i 1948 blev sendt til et for hende helt fremmed sted i det vestlige Tyskland. Trods alle odds imod sig ville de to ville ikke opgive hinanden. Med vedholdenhed og juridisk bistand lykkedes det i 1949 Kristian at rejse til Tyskland for at blive gift med og derefter hjembringe Margarete til et langt liv som hedebondekone i Jylland.

Jakob Thorup Thomsen og Jens Peder Østergaard har netop udgivet bogen "Mein lieber Kristian" på Turbine-forlaget.