DR, I har forsømt den nuancerede fortælling om Danmark

Grisefarvede danskere, lød det frejdigt og nedladende fra DR's Christine Cordsen for nylig. Den afgående dramachef, Ingolf Gabold, udtrykte i forbindelse med tv-serien '1864', at selvfølgelig var serien ment som et frontalangreb på DF. 'Borgen' blev sat i søen med en klar politisk dagsorden for at fremme det (kultur)radikale venstres verdensbillede. Det har nogle utvivlsomt opfattet som stærkt provokerende og har siddet tilbage med en følelse af at blive talt ned til af den bedrevidende klasse på DR. I 2018 var vi tilsyneladende nær dommedag. Sådan lød det i alt fald, da nyheden slap ud om, at DR skulle slankes. Andre mente, at endelig var DR's fedekalv blevet lagt på slagtebænken. Hvad lå i grunden dybest set bag beslutningen om at lægge DR på blokken under en borgerlig regering med et klart aftryk fra DF?

Det er faldet adskillige for brystet, at DR-direktøren tjener det dobbelte af statsministeren. Mit lødige gæt er, at kritikerne af DR har været bekymret for, at hun er med til at sætte standarden for de øvrige cheflønninger i DR. En af bevæggrundene for DR's slankekur tror jeg hænger sammen med, at man fra politisk side har ønsket at fjerne noget af det uproduktive fedtlag af ledere. Der hersker ingen tvivl om, at lederlønningerne i DR samt antallet af ledere er påfaldende højt. Nogle har talt for, at mange af nedskæringerne kunne undgås, hvis man rettede sit lønniveau ind efter et rimelig, men stadig relativt højt lønniveau for en leder. Kigger man lønstatistikken igennem, kan man hente mange midler og derved undgå, at programmer må lukke. Det er desværre ikke det billede, der fremstilles i medierne. Her er DR blev dolket i ryggen af landsbytosserne i DF.

DR har i høj grad tegnet Danmarks historiske og samfundsmæssige historiefortælling - på godt og ondt. Betyder det overhovedet noget, hvis nogle borgerlige iagttagere og politikere mener, at der til tider fremstilles et noget vinklet billede af virkeligheden fra DR's side, så længe folket er godt underholdt? Ordet Underholdning er sammensat af ordene under og holdning. Det betyder, at underholdning ikke kræver en holdning og stillingtagen, men bare at læne sig tilbage og æde husalterets udsagn råt. Stilles der med borgerlige briller skarpt på DR's formidling af drama og nyheder, er mit budskab, at seeren må vogte sig for den virkelighedsgengivelse, som DR til tider serverer for danskerne.

DR's tidligere, og lettere højpandede dramachef, Ingolf Gabold, udtalte efter sin fratræden, at med tv-serien '1864' skulle neonationalisterne fra DF have en over nakken. Man var forarget i dele af højrefløjen, som ikke syntes, at det harmonerede med public service-forpligtelsen med at give et bredt og nuanceret billede af virkeligheden. Højrefløjen mente, at '1864' var misbrug af historien. Det komiske ved '1864' er, at den tager nogle nutidige problematikker og lægger ind i en fortidig sammenhæng, bl.a. om indvandringsdebatten. Det har simpelthen intet med perioden omkring '1864' at gøre. Mange måske ikke så kritiske seere var derfor blevet ført bag lyset.

Serien 'Borgen' var heller ikke helt fin i kanten. Den handler om en radikal statsminister, der forsøger at samle de to fløje i dansk politik. Spørgsmålet er, om DR via 'Borgen' sniger sit politiske ståsted ind ad bagdøren.DR kunne hylde det midtersøgende parti, Det radikale Venstre. Nogle på den borgerlige fløj har formentligt haft det svært med DR's verdensbillede som dybt rodfæstet i Det radikale Venstre. Man mener, at det kulturradikale parnas ikke repræsenterer et bredt spektrum af den danske befolkning. Mange forbinder de kulturradikale med nogle, der vil have uhindret indvandring; en bedrevidende cafe latte-race; dem, der ser ned på de danskere, der opholder i sportshallen hver weekend; folk der trækker let på skulderen ad folk, der arbejder med hænderne; nogle som er naive rent realpolitisk.

Utvivlsomt havde DF set sig sure på det nye grevskab i DR. Jeg ønsker ikke, at præstestyret i DF skal diktere underholdningen i DR. For mig er DR i teorien en god institution, der skal videreformidle dansk kultur og historie. Det er dog uværdigt, at den kulturradikale tankegang spiller en så altdominerende rolle, når DR skal formidle underholdning og nyheder. Samtidig har jeg et rungende opråb til DR: Danmark mangler den helt store fortælling om arbejderklassen i bedste Tove Ditlevsen-stil. Ikke den forlorne og klichefyldte feelgood-serie 'Krøniken', hvor DR aldrig troværdigt fik skildret underklassen. Den sædvanlige ørkenvandring i ligegyldige middelklasseproblemer har efterhånden ødelagt den nuancerede fortælling om hele Danmark. DR skal træde ned fra sin elitære hest. Kære læser, vær ganske rolig - med DR's slankekur og nødvendige slagtning af sit fedesvin forsvinder de objektive nyheder ikke. Objektive nyheder findes nemlig slet ikke. Journalistik er en subjektiv videnskab. Se bare på 'Jersild og Spin' og 'Jersild om Trump', der nu er væk fra skærmen. DR's nyheder er ofte politiserede, men den gode nyhed er: DR's nyhedsformidling er næppe værre end andres.