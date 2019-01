DF puster til det demokratiske underskud

Reform: Valget nærmer sig. Regeringen og dens partier har utrolig travlt med at profilere sig. Det seneste eksempel er det vidtløftige udspil til en såkaldt sundhedsreform.

Pakket ind i smukke ord blev reformen præsenteret som Guds gave til danskerne. Hele seks ministre stod linet op for at fremlægge "reformen".

Alt i alt drejer det sig om, at de regionsråd, hvor bl.a. DF ikke har fodfæste, skal fjernes. De folkevalgte skal erstattes af et centraliseret led: "Sundhedsvæsen Danmark", hvor teknikere og embedsmænd bliver de reelt styrende af sundhedsvæsnet.

Uanset, om man er er tilfreds med regionsrådene eller ej, er der tale om en kraftig centralisering og et stærkt demokratisk underskud. Det er som om, den nuværende regering har det motto: Vi alene vide.

Jeg tror, at regeringen ønsker at bruge dette udspil som et valgoplæg. Det er tydeligt, at nedlæggelsen af regionsrådene skal sælges med populistiske argumenter, såsom besparelser på antal af politikere og nedskæringer i udgifterne til partier.

Men så vidt jeg kan se, hviler hele udspillet på et økonomisk løst grundlag.

Sundhedsvæsnet koster selvfølgelig mange penge. Kristian Thulesen Dahl skriver i Fyens Stiftstidende d. 21. januar, at regionerne er et fordyrende led,og derfor bør de afskaffes. Det samme kunne man sige om Kommuner og Folketing.

Men demokrati og folkelig forankring koster penge. Teknokratisk tænkende politikere vil sandsynligvis anse demokratisk inddragelse i beslutninger om sundhedsvæsnet for generende. Ligesom Thulesen Dahl.