DF, nu skal I stoppe københavneriet - ellers er det slut med udkantsstemmer

Centralisering: Løkke vil nedlægge regionerne, men det skal vi ikke takke ham for, for han og hans medløbere forsøger blot at lægge låg over de skader, man forårsagede ved sidste vanvittige revolution af sundhedssystemet i forsøg på at genvinde ministerbilerne. Jeg ved godt, at det var F(j)ogh Rasmussen der krævede regionerne, og derved hindrede Løkkes lynhurtige totalcentralisering, men derfor konstruerede Løkke også de folkevalgte regioner, så de ikke har nogen magt, men er 100 pct. styret fra København.

Men det værste er dog han igen, igen vil centralisere sundhedssystemet til hans djøfiserede københavner-embedsmands magtelite, al magt til København. Løkke er, undskyld, skide ligeglad med patienterne, i hvert fald udenfor København.

Dog er det en ren floskel, at det folkevalgte regionsråd har en demokratisk legitimitet, ikke mange kender disse kostbare politikere, der mest arbejder for at blive genvalgt, og som det værste ved alle, hvor meget de har ødelagt lige fra begyndelsen med Venstres Carl Holst i spidsen. Sydjylland havde tre fantastiske internationalt anerkendte sygehuse, Sønderborg, Haderslev og Vejle, og ingen af disse blev, på trods af Holsts løfter, til akutsygehuse - vanvid, ud med dem.

Hvem der så skal sidde i de forskellige ledelser, skal fagfolk og lignende afgøre; det må bare ikke være embedsmænd eller politikere, en enkelt måske som observatør, og slet ikke københavnere.

Man ser klart, at de fleste politikere kun plejer egne interesser her før valget, som konservative Jarlov klart siger det, at vi kan vel se, at hvad der investeres i København også gavner udkanten. Omvendt, Jarlov! For at lukke af for Løkkes centralisme må vi derfor kræve, at de eneste, der klart går imod københavneriet, er DF, stiller Løkke det ultimative krav, at al styring af sundhedssektoren skal have sæde vest for Storebælt, ellers er det slut med DF-stemmer fra udkanten. Nu må der føres en nødvendig krig mod københavneren Løkkes centralisering.