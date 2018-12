DF har reddet Danmark ved deres pres på de gamle partier

Fremtiden: Thomas Johannes Erichsen, du skriver i din kronik den 6. december, at "skepsis over for det multikulturelle projekt kan bedre forstås, hvis man kaster blikket på Tyskland eller Sverige, hvor indvandrer- og flygtningepolitikken har været overambitiøs." Du antyder endog, at hvis det var så slemt i Danmark kunne det får dig til at stemme på DF.

Det er jo netop ikke gået så galt her, fordi flere og flere stemmer på DF.

Partiet har konstant "bidt de gamle partier i haserne" og nærmest tvunget Mette Frederiksen til at foretage en gigantisk kovending og sige undskyld, fordi hun/S ikke lyttede i tide. Når selv medlemmer af de radikale flytter deres børn fra "indvandretunge skoler" til private skoler, og gymnasielever i storbyerne vælger indvandretunge gymnasier fra, uanset hvor meget de elsker det multikulturelle samfund, er der vel tale om hykleri af dimensioner. Langt de fleste som stemmer på DF/Nye Borgerlige er hverken racister eller nazister, men bekymrede for deres børn eller børnebørns fremtid. Der er faktisk et socialistisk parti, Uafhængige Demokrater, som forsøger at få vælgererklæringer nok til at opstille til næste folketingsvalg. Partiet har den samme flygtningepolitik som DF og NB.

Desværre skriver den etablerede presse ikke meget om dem, ligesom samme presse inkl. den avis du læser lige nu, ikke spørger politikere, hvorfor de stadig støtter utidssvarende konventioner.