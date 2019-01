DF: Rektor fra Nyborg udnytter hul i loven til at undergrave demokratiske beslutninger

Udemokratisk: Fhv. landsformand for Europabevægelsen, Erik Boel, er alvorligt på vildspor, når han i et indlæg her i avisen 18. januar udråber det som "moralsk lederskab", at en rektor på et gymnasium i Nyborg insisterer på at fortsætte undervisningen og integrationen af børn og unge med somalisk baggrund, selvom de står til udvisning af Danmark.

Der er tale om familier, der ikke har fået forlænget deres ophold i her i landet, og derfor er blevet bedt om at rejse hjem til Somalia. Og så skal man selvfølgelig rejse hjem. Og så skal man ikke gå på gymnasiet. Man skal opholde sig i et udrejsecenter, hvor man kan modtage undervisning, der kan være med til at ruste en bedre til tilværelsen i hjemlandet.

Hvis de danske myndigheders afgørelser ikke efterleves, så skrider fundamentet under den stramme udlændingepolitik. Og så bliver Danmark med tiden mere og mere et indvandrerland præget af indvandring fra Mellemøsten og Afrika. Og dermed mindre dansk. Det er til syvende og sidst det, der er på spil.