Ældrepolitik: Min kollega i folketinget, Lotte Rod fra de Radikale, begår her i avisen 17. december noget af en fejlbehæftet påstand. Man kan sige der er "Rod" i fakta!

Således påstår Lotte Rod, at DF fravælger landets ældre og efterlader dem med en flad halvtredser om måneden. Hvis det så var sandt, men det er det så naturligvis ikke. Jeg forstår godt, at de Radikale har et ønske om at miskreditere DF og vore politiske resultater, men det retfærdiggør bestemt ikke, at man sådan kan rende i byen med politisk sludder uden at blive stillet til ansvar for sine urigtige påstande!

Således kan jeg anbefale Lotte Rod at gå ind på eksempelvis Ældresagens hjemmeside og læse om de konkrete initiativer som af Ældresagen citeres som "gode og rimelige" tiltag som Ældresagen selv har arbejdet for længe. Lad mig give et par konkrete eksempler.

Ældrechecken stiger med 300 kr. - og en pensionist uden anden opsparing vil kan se frem til et kontant løft på 3.700 kr. om året.

Folkepensionen horhøjes med ekstra 0,2 pct. som svarer til fradraget til satspuljen i 2019. Om 10 år vil denne varige budgetændring sikre hver pensionist et løft på 6.000 kr. om året.

Indkomstgrænsen for, hvornår beskedne pensionsudbetalinger, skal modregnes forhøjes med 15.000 kr. pr. pensionist.

Indkomstgrænsen for erhvervsaktive pensionisters modregning forhøjes fra 60.000 til 100.000 kr. pr. skatteår, hvilket gør at langt flere pensionister belønnes for at yde en ekstra indsats på det danske arbejdsmarked.

Der indføres skattefri præmie på 30.000 kr. til alle seniorer der fortsætter med at arbejde gennemsnitligt 30 timer om ugen et år efter pensionering.

Ligeledes ændres der i modregningen af ægtefællers indkomst, til gavn for rigtig mange pensionister.

Så Lotte Rod, det er ikke rimeligt at du på den måde her i avisen forsøger at give læserne et indtryk af manglende resultater fra Dansk Folkeparti. Vi søger politisk indflydelse og leverer varen, hvilket er bedre end de Radikales tilgang, hvor man står og råber højt ovre i et hjørne af folketingssalen.