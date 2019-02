Historie: Når man læser Jørgen Kraglunds kronik: "Nu forlader englænderne Churchills ide - unionen" her i avisen mandag 11. februar, tænker man: Herregud - nu igen.

Myten om, at Churchill er ophavsmanden til et EU med britisk deltagelse. Det er det rene vås - og tilmed historieforfalskning. Avisen har tidligere refereret Morten Løkkegaard, der har skrevet: "Churchill ville have bandet over Brexit". Han forstod tilsyneladende heller ikke noget af de hele.

Og hvad drejer det sig så om, hvis man skal se på de historiske facts?

Myten centrerer sig i høj grad om Churchills tale i Zürich 19. september, 1946. Fortalerne for myten hævder, at Churchill gik ind for et forenet Europa med britisk deltagelse. Det, Churchill advokerer for, er et Europas Forenede Stater - uden britisk deltagelse!

Hans slutreplik er: "Great Britain, the British Commonwealth of Nations, mighty America - and, I trust, Soviet Russia, for then indeed all would be well - must be the friends and sponsors of the new Europe and must champion its rights to live. Therefore I say to you "Let Europe arise". Undskyld mig, Jørgen Kraglund: Hvis Churchill ville have et Europas Forenede Stater - så var det altså en union uden Storbritannien! Hvor er dit "Brexit-paradoks"?

Jørgen Kraglund henviser også til Churchills Fultontale 5. marts, 1946 - som jo er et svar på Stalins koldkrigserklæring 9. februar samme år. Beklager, Jørgen Kraglund, her er du helt væk fra vinduet. Den tale handler overhovedet ikke om Europas Forenede Stater. Den drejer sig om to centrale ting: Churchill vil gøre situationen i Europa lysende klar for amerikanerne. Og så vil han gerne have løfter om en amerikansk politisk, økonomisk og militær støtte til Storbritannien. Det fik han i form af Truman-doktrinen, Marshall-planen i 1947 og Atlantpagten i 1949.

Jeg har stor respekt for folk, der beskæftiger sig med historie, men det ville være rart, hvis de gad sætte sig ordentligt ind i det, de udtaler sig om.