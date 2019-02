Bunden skrabes, når vi når til indvandrerhadet

Håndtryk. Hvor langt mon Inger Støjberg er med sin lagkage? Da hun for få uger siden iscenesatte en fejring af håndtryksloven med ni vistnok omhyggeligt udvalgte nye danskere, opnåede hun som tilsigtet bred omtale i medierne, omend man hist og her fornam en mild overbærenhed. "Giv en hånd til Inger", lød overskriften f.eks. i Information. Ministeren pointerede, at det var just i håndtrykkende stund, at un­deret skete, og man blev dansker. Ingen har mig bekendt spurgt til lovmedholdeligheden af dette ud­sagn. Men hvortil tjente så den underskrift, der gik forud? Bivånede den forundrede nation indstif­telsen af et sakramente?

Ministeren har gang på gang brugt formuleringen, at her i landet er det skik, at man giver hånd. Og altså med slet dulgt fryd hentydet til talemåden "skik følge eller land fly". Denne har dog ikke retskraft, og forresten er det jo ikke rigtigt, at håndtrykket er den eneste danske hilsemåde. Tværtom er håndtryksdissidenterne i befolkningen på det sidste blevet flere og flere.

Men tiden er inde til, at valgkamp-skytset skal køres i stilling, så derfor skraber man bunden og kommer til at bidrage mere til indvandrerhadet, end man måske ønsker eller bryder sig om. At Martin Henriksen fryder sig over, at politiet har haft ressourcer til at håndhæve tildækningsforbuddet så vidt, at seks procent af de potentielt kriminelle muslimske kvinder har fået bødeforlæg, er forventeligt. Men samme Henriksen vil nu (foranlediget af den såkaldte Nyborg-sag, som vist knap nok er en sag) ved lov forhindre borgere i offentlig tjeneste i at råde en smule bod på konsekvenserne af den statslige forulempning af internerede børn. Hvor mange stemmer mon Dansk Folkeparti håber at fravriste de øvrige symbolpolitiske partier på den måde?

Man har formentlig bemærket, at også Mathias Tesfaye er kommet med på vognen! Forleden lod han nationen forstå, at det bekymrede ham, at et par fejlfarvede teenagere ikke var på det rene med, at danskheds­garan­ten Kim Larsen var død. Problemet er, at fællesskabet smuldrer! Det blev vist aldrig helt klart, hvilken sanktionstype Tesfaye vil opfordre sit måske snart regeringsbæ­rende parti til at tage i anvendelse, endsige hvilke afdøde der bør være omfattet af kendepligten - og hvad med etniske danske teenagere, der måtte komme i sindelagspolitiets søgelys? Men den pæne, sympatiske mand fik da hældt en sjat benzin på bålet!

For nu slet ikke at tale om den superliberale Joachim B. Olsen, der forleden pludselig kom til at tænke på, at det da var underligt, at tredjegenerationsindvandrerne ikke kaldte deres børn Ida eller Emmy eller Effi. Han ville ikke gøre noget ved det og da slet ikke have det ind i lovgiv­ningen, men det lykkedes ham i det mindste på ét døgn at yde sin skærv til fremmedhadet, og vel i håb om, at andre "liberale" partiordførere vil tilegne sig den oplagte idé.

Her i smilets by har vi vores egen måde at fortælle de andre, hvad vi mener om dem. Netop nu forlyder det, at en etnisk dansker har smidt et rugbrød i ansigtet på en ung tørklædebærende bagerjom­fru, og at butiksindehaveren har anmeldt sagen til politiet.