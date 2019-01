Borgerløn er løsningen

Pension: Mogens Hansen harcelerer her i avisen 24. januar over vort sociale system, som pga. modregningsregler holder folk inaktive, og Mette Frederiksen vil have indført en pensionsret til folk, der har været på arbejdsmarkedet i f.eks. 45 år. Og eftersom de, som er startet tidligst, typisk har de mest fysisk nedslidende job og kortere levealder end dem, som med SU i ryggen har fået længerevarende uddannelser, er det jo meget rimeligt.

Problematikken kan løses ved at indføre en generel basisindkomst/borgerløn så høj, at både SU og folkepensionens grundbeløb kan afvikles, ligesom alle andre overførselsydelser kan enten afvikles eller kraftigt reduceres, og kommunernes omkostninger til børnepasning kan fjernes (fuld brugerbetaling for børnepasning med basisindkomst også til/for børn i stedet for børnefamilieydelse).

Så skal ingen være bange for at blive trukket i offentlige ydelser ved arbejdsindtægter, ligesom de, der starter tidligt, har mulighed for at trække sig tidligere tilbage, og systemet vil være meget billigere end nuværende system, som samtidig lægger beslag på titusinder par administrative hænder og hoveder.

Og så vil systemet give det enkelte menneske en hidtil uset personlig frihed i forhold til offentlige systemer og give forældre større frihed til alternative pasningsformer for deres yngel, og systemet vil være liberalt uden at have social slagside.