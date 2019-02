Bonnichsen er en fjende af det danske samfund

Ytringsfrihed: Det er ikke mit ærinde at blande mig i ufreden mellem det konservative medlem af Folketinget, Naser Khader, og tidligere operativ leder af PET, chefkriminalinspektør, forfatter og kommentator Hans Jørgen Bonnichsen, som i et indlæg her i avisen 17 februar forsøger at tilsvine Naser Khader i en grad, som jeg ikke har set magen til.

Med specifik og snedig adfærd afslører den tidligere operative leder sin forkærlighed for muslimer, og det er en ærlig sag - så ved vi da, hvor vi har den tidligere politimand fra den hemmelige tjeneste. Sagt lige ud opfatter jeg Hans Jørgen Bonnichsen som en fjende af det danske samfund, når han misbruger begrebet ytringsfrihed blandt andet i et forsvar for politiassistent Elvir Abaz, Fyns Politi, Vollsmose, som Abaz ynder at lade sig titulere i denne avis den ene gang efter den anden.

Spørgsmålet kan nemlig koges ned til, om Abaz taler på politiets vegne (politiledelsen og kollegerne) eller på egne vegne? Abaz taler dygtigt med to tunger, og han får uimodsagt fra politiledelsen lov til at udtrykke sig, som om han taler på politiets vegne. Det er sagen, Hans Jørgen Bonnichsen. Og den, der tier, samtykker, siger man.

Hans Jørgen Bonnichsen har også tidligere udtrykt sin harme her i avisen over den dom, der har ramt hans temmelig åbenmundede chef i PET, superjuristen Jacob Scharf, der er idømt ubetinget fængsel for brud på tavshedspligten. Bonnichsen forekommer mig temmelig sur over, at han ikke længere optræder som Oraklet fra Delfi som kommentator i TV. En tidligere operativ chef for PET udtaler sig nu objektivt og ikke subjektivt med undertoner som Hans Jørgen Bonnichsen.