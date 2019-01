Børn skal være børn - både dem på flygtningecentret og mine børnebørn

Sjælsmark: Jeg tænker ofte på, hvordan der kan være lysår mellem to liv: Børnene på Sjælsmarkscentret og mine børnebørn, selvom de nærmest lever dør om dør i Nordsjælland. Jeg tænker også på, hvorfor vi som land er kommet dertil, at hjerteløshed er sat i system. Socialdemokratiet lader deres politiske ordfører udtale, at der ikke er plads til humanisme i partiets politik. Andre partier med Inger Støjberg og Martin Henriksen i spidsen praktiserer det samme, som socialdemokraterne gør - uden at sige det.

Sådant er det, når ondskab- og symbolpolitik er hensigten. Frygt og fjendebilleder har altid været grimme "værktøj" i politik, når der både skal handles og forebygges. Derfor hører man jævnligt i samtaler og diskussioner om Udrejsecenter Sjælsmark, at ordene bliver udtalt med stor overbevisning: "De skal jo hjem!" Jeg er derimod enig med 2 forsker, Paul Brekke og Annika Lindberg, der siger:" Det er ikke kriminelle mennesker, der er i Sjælsmarkcentret. De er under et stort pres og ved ikke, hvor længe de skal være der, samtidig med de frygter udlevering til hjemlandet."

Frygten for udleveringen kan man godt forstå, såfremt man omgås flygtninge og hører om deres historie, ja baggrund og drømme - såvel hos forældre som børn. En "forkerte" politisk holdning eller et nej til militærtjeneste kan resultere i dødstraf eller hårde fængselsstraffe i hjemlandet. Dernæst at den nære familie er splittet og bor i forskellige lande. Og til sidst tabet af venner i Danmark og mistet drømme om uddannelser og job, der er påbegyndt.

Jeg skriver her, fordi "Folkebevægelsen for asylbørns fremtid" har udarbejdet et borgerforslag, som - såfremt vi giver 50.000 stemmer som støtte til forslaget - skal drøftes af Folketinget, der så skal tage en beslutning om forslagets fremtid. Allerhelst ser Folkebevægelsen, at forslaget udmøntes af et flertal i Folketinget til en handling til fordel for de 130 børn i Sjælsmarkscentret.