Blasfemiparagraffens afskaffelse var en gave til hadprædikanterne

Blasfemi: Politikernes afskaffelse af blasfemiparagraffen i 2017 gav agitatorerne og hadprædikanterne som Rasmus Paludan frit spil til at udøve åbenlys chikane, psykisk vold, og til at kunne målrettet træde på de troende muslimer i socialt udsatte områder.

Jeg behøver ikke være religiøs eller troende for at se og mærke Rasmus Paludans målrettede, udspekulerede chikane og provokation rettet mod herboende muslimer bosat i de socialt udsatte områder. Formålet med hans såkaldte parti Stramme Kurs er at fremprovokere en voldelig reaktion hos de frustrerede og berørte borgere, som kan hjælpe ham og hans parti til at komme ind i Folketinget. Politiet har en meget vanskelig, hvis ikke en umulig opgave. Politiet skal på den ene side beskytte Paludans ret til at ytre sig, på den anden side skal politiet ikke brænde deres hårdt oparbejdede sociale kapital af og af borgerne blive anset som en myndighed, der bifalder Paludans åbenlyse chikane.

Politiet og borgerne er blevet ufrivillige aktører i Rasmus Paludans absurde, hadefulde freakshow. Politiet bruger en masse ressourcer på at beskytte en uromager og agitator, hvis eneste formål er at fremprovokere konflikt og krig for at kunne blive valgt ind i Folketinget. Politiet, som er i forvejen presset på deres ressourcer, burde i stedet beskæftige sig med opklaring af den borgernære kriminalitet.

Lederne af de lokale etniske og religiøse foreninger i Vollsmose forsøger ihærdigt at appellere til deres medlemmer og borgere om at udvise besindighed, ikke lade sig provokere samt boykotte Paludan og hans cirkus. De lokale leder gør en kæmpe indsats, og deres arbejde har positiv indflydelse på flertallet. Problemet er, at de lokale ledere ikke kan kontrollere de få impulsstyrede unge og kriminelle, som i deres destruktive trods vil konfrontere Paludan i forbindelse med hans demonstration - og dermed agere som hans nyttige idioter.

Rasmus Paludan har flere gange været i Vollsmose og provokeret borgerne. Kaldt dem for socialt affald, sociale tabere, kriminelle sociale tabere, homo'er og andre grovere ukvemsord. Under sit seneste besøg streamede han live og fingerede, at han ville brænde koran af. Rygterne i miljøet, som oftest er det farligste for os, gik ud på, at han ville smøre koranen i svinefedt og afføring og efterfølgende brænde den af.

Jeg er dybt bekymret og frygter, hvad der vil ske, hvis en psykisk ustabil person i afmagt formår at skade Paludan alvorligt eller endda slå ham ihjel. Hvad vil det betyde for vores sammenhængskraft, sameksistens, minoriteternes rettigheder i landet? Risikerer vi ikke at få en Muhammed krise II med fatale følger for os alle sammen?

Jeg er selv hverken religiøs eller praktiserende, men jeg vil til enhver tid forsvare de religiøses grundlovssikrede religionsfrihed og deres ret til at praktisere deres tro i fred. Så længe de religiøse ikke missionerer overfor mig eller på en irriterende, insisterende vis forsøger at "redde" mig eller pådutte mig deres religiøse sandheder, vil jeg til enhver tid have respekt for deres tro og deres religiøse følelser.

Kære politikere. I har med jeres hadske retorik og med afskaffelsen af blasfemiparagraffen banet vejen for hadprædikanter som Rasmus Paludan. I har gjort det legitimt og mere acceptabelt, at man kan chikanere og mobbe andre mennesker. Ord skaber virkelighed, og vores børn kan nu helt legitimt muntre sig i pauserne i deres skolegårde, mens de griner med på Paludans youtube-videoer og deres mobning af andre mennesker.