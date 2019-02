Tryghed: 28. januar kunne man læse om frygt for lukning af akutlægebiler i lokalområderne i avisen under overskriften 'Kun politikere ville placere en lægebil i Lemvig'. I artiklen nævner Stephanie Lose også den ekstra ambulance i Faaborg-Midtfyn og i Varde sammen med en bekymring for, at den nye organisering vil betyde, at lokalområdernes behov vil blive overset.Lad mig gøre det helt klart: Det er ikke meningen med reformen. Der er ingen intentioner om at gøre sundheden og trygheden mindre borgernær. Tværtimod - og det kan man for eksempel læse på side 98 i udspillet, hvor der står følgende om vores planer for et mere fintmasket sundhedsvæsen med et bedre akutberedskab:

"Regeringen vil gennem Nærhedsfonden etablere ca. 10-15 ekstra akutberedskaber i form af akutbiler, akutlægebiler og ambulancer i de områder i landet, hvor der er særlige behov. Regeringen forventer samtidig, at allerede placerede beredskaber ikke flyttes i de kommende år, så der ikke sker forringelser af dækningen."

I udspillet er det også fremhævet, at de fem sundhedsforvaltninger, der erstatter regionsrådene, skal have lokalt kendskab og sikre en lokal forankring i lokale beslutninger. Det er noget, vi er meget opmærksomme på: Befolkningerne i de mindre samfund skal høres, og det er ikke noget, der vil blive glemt i forbindelse med koordination og større ensartethed på tværs af landet.

Landets akutlægehelikoptere, som er prioriteret via finanslovsaftaler siden 2009, er tilmed et bevis på, at der også fra centralt hold er stor opmærksomhed på at skabe tryghed og sikkerhed overalt i Danmark. Senest har regeringen sammen med Dansk Folkeparti i finansloven for 2018 afsat midler til en fjerde akutlægehelikopter i den nordlige del af Danmark.

Vi bruger flere penge på sundhed end nogensinde, og vi får meget ud af pengene. Men der er fortsat behov for mere nærhed, sammenhæng, kvalitet og stærkere rettigheder for patienterne. Det indebærer også, at man overalt i landet kan føle sig tryg, fordi der er hurtig og kvalificeret lægehjælp at få.