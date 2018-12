Bedre sundhedsvæsen uden regioner er en utopi

Regioner: Hvis regeringen vil nedlægge regionerne og skabe nye snitflader i troen på, at der kan skabes et bedre sundhedsvæsen, så skal det være fordi de har fundet de vise sten. For hverken eksperter på sundhedsområdet, medarbejdere i sundhedsvæsenet eller Danske Patienter tror nemlig på, at sundhedsvæsenet vil blive bedre, hvis regionerne nedlægges.

I diskussionen om regionernes fremtid indgår også, at der ikke må være forskel i behandlingen landet over. Men det er utopi. Der vil altid være forskelle, for både patienterne, de der bestrider de sundhedsfaglige stillinger og rekrutteringsmulighederne er forskellige. Det er ingen hemmelighed, at lægemanglen ses tydeligere i yderområderne, og derfor har vi også brug for en struktur, hvor der kan findes lokale løsninger. Vi tror ikke på, at staten vil være tilstrækkelig lokalt forankret, i forhold til regionerne, og at en statslig styring af sundhedsvæsenet, vil skabe bedre resultater for borgerne.

Ved seneste strukturreform for blot 12 år siden var fokusset bl.a. på 'én indgang for borgeren'. Og i Tønder kommune skaber vi sammen med regionen, netop 'én indgang' til sundhedsvæsenet igennem initiativet Samdrift Tønder på Tønder Sygehus. Vi har nemlig indgået et samarbejde, der skal gøre det kommunale såvel som det regionale sundhedstilbud endnu bedre, og som gennem faglige fællesskaber imellem medarbejdere på tværs af region og kommune, vil styrke sammenhængen. I fremtiden vil borgerne således opleve, at Region Syddanmarks skadeklinik og daghospital, smelter sammen med Tønder Kommunes sygeplejeklinik og akutfunktion.

På den måde får vi pengene til at række længere, vi får skabt kompetenceudvikling på tværs af region og kommune og et mere nært, lettilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen for vores borgere.

Vi nyder i Tønder kommune godt af samarbejdet med regionen, både mellem politikere og ansatte, og vi oplever regionen som meget kompetente og interesserede i at udvikle det nære sundhedsvæsen sammen med kommunen. Samarbejdet har høj politisk prioritet hos begge parter og tilgodeser både regionale og lokale interesser, og vi kan frygte at staten ikke har samme vilje til at lave lokale løsninger, hvis fokus er på færre forskelle, ingen folkevalgte politikere og styring langt fra borgerne.