Bare Europa ikke igen lader stå til af manglende vilje i Syrien

Trump: Præsident Trumps overraskende meddelelse om, at USA trækker sine styrker på ca. 2000 mand ud af Syrien, er blevet mødt med stor beklagelse i USA og hos USA's vestlige allierede, der alle mener, at det er alt for tidligt, da Islamisk Stat (IS) ikke er nedkæmpet, men stadig har styrker i Eufratdalen og i flere små landsbyer på grænsen til Irak. Præsident Putin støtter tilbagetrækningen.

Syrien Democratic Forces (SDF), der er en sammenslutning af kurdiske og arabiske militser, har med støtte fra amerikanske styrker og små bidrag fra andre lande været den primære årsag til, at kalifatet nu er ødelagt og IS fordrevet fra næsten alle områder i Syrien. Der er imidlertid fortsat omkring 30.000 IS-krigere i Syrien og Irak, hvorfor en endelig nedkæmpelse er nødvendig. Det bliver imidlertid meget sværere, når USA nu trækker sig ud i løbet af et par måneder i koordination med Tyrkiet, der netop har foretaget et milliardindkøb af amerikanske Patriot-missiler - specielt hvis amerikansk fly- og efterretningsstøtte m.m. også ophører.

Frankrig har tilkendegivet, at deres styrker forbliver i det nordlige Syrien, fordi IS stadig er en trussel. Tyrkiet har erklæret sig klar til at invadere området og overtage den videre bekæmpelse af IS - og sikkert samtidig gøre op med SDF's kurdiske del, der af Tyrkiet anses for terrorister i ledtog med kurdiske oprørere i Tyrkiet (PKK).

En amerikansk tilbagetrækning vil gavne IS, der vil kunne reorganisere og måske genvinde tidligere kampkraft - samt Iran og Rusland , der aldrig for alvor har bekæmpet IS, men nu vil får arbejdsro til at hjælpe den syriske præsident med at nedkæmpe de sidste oprørere og etablere en permanent tilstedeværelse i Syrien og indflydelse i en større del af Mellemøsten.

Endvidere vil Tyrkiet nu uhindret af USA - som sin førsteprioritet kunne bekæmpe kurderne ogsikre sin sydlige grænse, men vil formentlig efterfølgende komme i konflikt med syriske styrker, der skal generobre alt syrisk territorium.

Endelig vil ønsket om mere selvstændighed for kurderne, der har været en afgørende motivation for deres helt afgørende kampindsats mod IS, blive særdeles vanskeligt at opfylde. Kurdiske myndigheder har derfor allerede følere ude i Europa, herunder Frankrig om en øget indsats i området bl.a. for at beskytte dem mod Tyrkiet m.fl.

På grund af de mange beklagelser over den amerikanske tilbagetrækning er det overraskende, at ingen af de mange lande i den internationale koalition mod IS har tilbudt at bidrage til en afløsning af USA i området som fortsat støtte til SDF's kamp mod IS. Enten som en koalition og/eller i en Nato-ledet indsats, da man jo synes enige om, at kampen mod IS ikke er slut.

Vi må ikke håbe, at vi igen komme i en situation, hvor Europa på grund af militær svaghed/manglende vilje nok en gang blot ser til - mens kurderne nedkæmpes, der genereres flere flygtninge, og IS genvinder kampkraften i Syrien.