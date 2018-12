Forleden var det 45 år siden, Folketinget 25. november 1973 vedtog en række kriselove som konsekvens af oliekrisen. Prisen på råolie var på kort tid firedoblet, og 90 pct. af den danske energiforsyning kom dengang fra olie. Jeg var 13 år og husker tydeligt skiftet i hverdagen. Butikkerne slukkede lyset i vinduerne efter lukketid, og hver anden gadelampe gik ud. Vi skulle skrue ned for varmen, og sammen med min far gik jeg i gang med at isolere loftet med rockwool i bar mave og korte bukser. Følelsen af 'vi' var stærk. Vi måtte spare og være opmærksomme på spild. I skolen, hjemme, i spejderlokalerne. Vi måtte gøre os umage med at fylde bilen, og vi pegede fingre af hinanden, hvis et hus lå unødigt badet i lys. Men den dybeste vi-følelse opstod om søndagen, der med ét var blevet bilfri. Her gik vi tur op og ned af de tomme veje. Vi drak kakao, spiste boller og hjemmebagt sandkage. De voksne havde tid til hinanden, og det smittede af på os børn. Søndagen blev mødt med forventningens glæde.

Der kom i hvert tilfælde med barnets øjne noget rigtig godt ud af oliekrisen i '73, og følelsen af at skulle spare holdt sig år efter restriktionerne blev lempet. Der var plantet en bevidsthed om, at vi skulle passe på miljøet og tænke os om. I gymnasiet var jeg i 1978 på tur til Tvind for at se vindmøllen. Vi beundrede computerstyringen af møllen. Godt nok var det Tvind-skolerne, som havde bygget møllen, men Tvindskolerne var trods deres underlige pædagogik dengang stadig betragtet som en del af os. Og deres stolthed virkede smittende og inspirerende.

At oliekrisens problemer var i den absolutte småtingsafdeling i forhold til de problemer, vi lige nu står over, er indlysende. En verden, der ikke lytter til forskernes advarsler om katastrofescenarier for fremtidens børn, er på vej ud over afgrunden. Vi laver klimalove her i landet, men der er lang vej igen, inden vi har ydet vores bidrag til at afgive et i globalt perspektiv rimeligt klimaaftryk pr. indbygger. De konkrete udfordringer er åbenlyse. Men måske er den største udfordring ikke lovgivningen men, at vi tilsyneladende har mistet fornemmelsen af det 'vi', som trådte i karakter i '73. Eller rettere vores politikere anerkender tilsyneladende ikke, at der er et 'vi' blandt danskerne, som kan samle sig om krævende, fælles udfordringer. Ikke som noget uoverstigeligt og lammende. Men udfordringer som noget, der positivt kan skabe sammenhold og nye former for livsglæde.

Efter nederlaget i 1864 skabte de gamle det positive fælles 'vi', der barslede med højskoler, andelsbevægelse og velfærdsstat. Under anden verdenskrig blev alsang og redningen af jøderne en del af det 'vi', som holdt sammen på Danmark. Det fælles hjertelige 'vi' ligger lige under overfladen, og det har en utrolig styrke, når der opstår fælles modgang.

I onsdags oplevede jeg styrken og udfordringerne i forhold til dette fælles 'vi'. Jeg skulle med toget hjem fra København. Togene var pga. strejke aflyst, så jeg ventede sammen med mange andre fra kl 16 til kl 19, hvor vi tog det eneste tog imod Jylland. Mit held var, at jeg havde en reservation. Det havde hovedparten af de andre passagerer ikke. De stod som sild i en tønde. DSB havde med deres vanlige manglende evne til at organisere (og jeg taler som hyppig passager) ikke formået at koble ekstra vogne på toget, sørge for flasker med vand eller for den sags skyld lidt ulempe-snaks. Og DSB indsatte heller ikke togbusser. DSB's ansvarlige havde tilsyneladende mistet fornemmelsen af ansvar for det fælles 'vi'. Måske penge og stive regler stod i vejen for almindelig ordentlighed.

Til gengæld blev der blandt de stående passagerer udvist overskud, sammenhold og et stærkt positivt 'vi'. Og på den måde klarede 'vi' os igennem en myndigheds mangel på organisation og ansvar. Det fælles 'vi' påtog sig at komme igennem en vanskelig rejse.

Jeg tror på vores fælles positive 'vi'! Det er dér fundamentet for ægte bæredygtighed har sin grund. I det fælles 'vi' findes livsglæde og ide rigdom. Det er derfra, at vi kan gå ind sammen i de store udfordringer, verden er midt i.

Man kunne håbe på, at politikere og ledere på alle niveauer anerkendte styrken af det 'vi, og så sig selv som en del af 'os'. På den måde kunne de med lovgivning og ordentlighed gå foran i genskabelsen af de kræfter, der for 45 år siden vendte en alvorlig krise til en tid med gode minder. Kampen for bæredygtighed tabes, hvis den kæmpes af individer, men kan måske vindes gennem oplevelsen af et meningsskabende 'vi'.