At flytte udviste kriminelle løser ingen problemer - men flytter det kun

Flytning: Regeringens plan om at placere udviste kriminelle på øen Lindholm i det relativt tæt befolkede Sydsjælland løser ingen problemer. Punktum.

Der bor ca. 2.200 borgere i turistområdet omkring Kalvehave by, hvor Lindholm-færgen lægger til hver dag. Der er bl.a. en stor lystbådehavn, et stort sommerhusområde, et feriecenter, Brugsen med videre, gode busforbindelser til alle retninger med halvtimesdrift.

Inden for 15 minutter fra Kalvehave bor der ca. 50.000 borgere. Og der er kun 50 minutter fra Kalvehave til København med ca. 1,5 mio. borgere. Hver dag vil de kriminelle udlændinge blive sejlet i land i Kalvehave by, og så kan de frit bevæge sig rundt i ovennævnte område inkl. København mv. Og det er lige før, de ikke engang behøver at tage færgen, fordi der er meget lave vanddybder mellem især Lindholm og det nordlige Møn/ Nyord.

Man kan nærmest vade i land fra Lindholm året rundt. Især når det er lavvandet. Forleden kunne man f.eks. se en stor del af havbunden i hele Stege bugt pga. lavvande.

En alternativ, forholdsvis simpel og billig løsning for de udviste kriminelle ville måske være blot at bygge en ekstra fløj på Kærshovedgård, evt. suppleret med en voldgrav/ hegn og skærpet meldepligt/ opsyn. Så har man jo en "ø", som de jyske politikere m.fl. så godt kunne tænke sig. Man ville spare den dyre Lindholm færgedrift/ mandskab, og i tilfælde af optøjer/ gidseltagning ville forstærkninger også hurtigt kunne nå frem til Kærshovedgård - eller et andet velegnet sted på land. Virus-øen Lindholm er i øvrigt meget forurenet, og der er ikke drikkevand/kloak.

Alle, som jeg har talt med, mener, at enhver ville få økuller på Lindholm efter blot få dage. Og det kunne jo medføre aggressioner og voldsomme optøjer for de udviste - til stor fare for personalet. Lindholm-planerne må af mange gode årsager droppes. Man flytter bare problemet fra Jylland til Sjælland/Møn/Lolland-Falster. Det er symbolpolitik af værste skuffe og spild af en milliard skattekroner.

At placere udviste på en lille ø er formentlig også i strid med menneskerettighederne og Grundloven. En politisk skandale efter min mening!