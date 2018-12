Angst for udrejsecenter er pisket op til hysteri

Udrejsecentre: Jeg har siden finanslovens vedtagelse og debatten om den øde ø Lindholm begyndte arbejdet med at finde nogle fakta om, hvad årsagen til flytning af udrejsecenteret i virkeligheden er.

Det er mærkeligt, at hverken politikere eller ledende politifolk har "tid" til at svare på spørgsmål, men så er det jo godt, at der findes oplysninger på internettet, der oplyser fakta lige fra centerets åbning i marts 2016 og frem til i dag to år og ni måneder senere. I alt er der registreret 85 anmeldelser af forskellig art i området, som inddrager personer med tilknytning til Kærshovedgaard. De fleste vedrører interne sigtelser, som er foregået mellem folk med tilknytning til centeret - enten ansatte eller anbragte indbyrdes. Faktisk findes kun en anmeldelse om vold, som involverer en anbragt, der sidst på 2017 tildelte en ansat i Fakta et knytnæveslag i ansigtet.

Det har af udtalelser i medierne været fremme, at utrygheden er stærkt stigende blandt beboerne i området, men ovenstående fakta taget i betragtning må man vel konstatere, at utrygheden - eller skal vi rettelig kalde det hysteriet - stiger mere end antallet af anbragte, der i dag er 236, og antallet af anmeldte sager, og i den slags forhold skal man vist kun holde sig til fakta. Den lille fjer, der blev til 10 høns, fungerer jo stadig.

Endelig bør man vel også skele til, at garanten for regeringens finanslov hedder Kristian Thulesen Dahl. Der er ikke langt fra Thyregod til Bording, og forbindelsen er i hvert fald nok bedre mellem Thyregod og Bording end den er mellem Bording og Kærshovedgaard, selv om der kun er seks kilometer mellem de to sidstnævnte punkter.

Jeg kan ikke tro, at regeringen og DF kun har haft ovenstående fakta til rådighed som begrundelse for en bevilling på finansloven på anslået 785 millioner kroner, der nok passerer en milliard, før den øde ø Lindholm om to-tre år er klar til at flytte problemerne fra Jylland til Sjælland. For det er vel ikke sådan, at forligspartierne mener, at de anbragte automatisk vil opføre sig anderledes, bare fordi de bliver flyttet igen? Og hvor skal de så hen næste gang?

Hvis politikerne har andre oplysninger, synes jeg, at det er på tide, at de kommer frem med dem. Jeg kunne let anvise en billigere og formentlig mere effektiv løsning på problemet eller hysteriet, og da jeg godt kunne være lige så korrupt som DF og regeringen et kort øjeblik, ville det jo være passende, om jeg fik 10 pct. af Lindholmprisen til min egen lille velgørenhedsfond for ulejligheden.