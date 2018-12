Alternativet blæser på dansk kultur

Integrationsordfører Carolina Magdalena Maier, der ved folketingsvalget blev indvalgt i med 1073 stemmer for Alternativet - altså svarende til hvad der kan opholde sig i en aula i en folkeskole - udtalte fornylig på partiets vegne, at "selvfølgelig kommer vores børn til at vokse op i et andet samfund, og de danske traditioner vil måske ikke være så dominerende. Men er det et problem?

Alternativet accepterer ikke, at FNs retningslinjer om beskyttelse af etniske minoriteter, at de bør gælde for danskerne efterhånden som andelen af udlændinge i Danmark stiger. Alternativet mener åbenbart ikke, at dansk kultur er beskyttelsesværdig på hjemmebane. Danske og udenlandske traditioner skal ligestilles, for er det et problem?

Alternativets politik er baseret på, at danske traditioner må tåle at blive krænket af udenlandske her under de grundlovssikrede frihedsrettigheder. Eksempelvis ytringsfriheden og kønnenes ligestilling. Partiets politik bygger på en rendyrket social Darwinisme, bare der er udenlandske traditioner nok til stede i Danmark så må de danske vige. Det er ikke et problem for Alternativet.

Men måske integrationsordføreren føler sig finere med afsæt i at hun selv har spanske rødder? For mig vil det ikke være et problem, og det vil i øvrigt være i god overenstemmelse med danske traditioner, at kræve, at Alternativets folketingsgruppe rejste hen, hvor peberet gror. De vil ikke blive savnet af andre end de kamikaze vælgere, der har stemt på dem.