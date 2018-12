Aldrig mere Kærshovedgård

Marrakech-aftalen: 10.-11. december skal FN's migrationspagt underskrives i Marokko. Det er en aftale, som skal være med til at regulere migration mellem verdens lande.

Aftalen har fået Dansk Folkeparti op i det røde felt. De har indkaldt til en hasteforespørgselsdebat i Folketinget på onsdag. DF vil have Danmark til at følge i kølvandet på Østrig, Ungarn, Polen, Tjekkiet, Bulgarien, USA, Australien, Israel og Estland, som ikke vil underskrive aftalen.

Det interessante er, at Dansk Folkeparti ender med at stå helt alene og totalt isolerede i sagen. Regeringen har i sinde at underskrive aftalen, fordi internationalt samarbejde er både vigtigt og afgørende. Regeringen finder det dog vigtigt at understrege, at underskriften ikke forpligter os juridisk til noget som helst.

For mig er det et noget skørt aber dabei. For hvorfor vil regeringen underskrive aftalen med argumentet om, at vi ikke er forpligtet af den. Hvorfor skrive under på noget, hvis man ikke er enig? Selvfølgelig er det med migrationspagten, som det altid er med internationale ting og aftaler; de er aldrig præcis, som man selv vil have dem.

Den grundlæggende skillelinje i denne aftale handler om, hvorvidt man mener, at der er brug for internationale løsninger og samarbejde. Helt uafhængigt af hvilken udlændingepolitik, man går ind for, er det centrale i aftalen, at den tilbyder os et bedre samarbejde om, at lande tager deres egne borgere retur.

Og her bliver det meget tydeligt, at DF står isoleret tilbage. Fordi de foretrækker symbolpolitikken frem for rigtige løsninger på virkelighedens problemer og derfor per definition er imod alt, der lugter af internationalt samarbejde.

I min optik fortjener regeringens "uha, vi forpligter os ikke på noget" at blive skubbet frem i rampelyset. Hvorfor står regeringen dog ikke bare ved, at hvis vi vil have lande i Afrika og Mellemøsten til at tage deres egne borgere retur, så er vi nok nødt til at samarbejde med de selvsamme lande gennem de internationale organisationer, som de er medlem af. Det nytter intet at sidde i København eller Thyregod og råbe, så er man nødt til at lave internationale aftaler. Som det skete med EU's aftale med Tyrkiet.

De seneste måneder har der været fokus på Kærshovedgård, og hvad hjemsendelsescenteret har gjort ved lokalsamfundet i Bording. Jeg ved det, for jeg har været der og jeg har lyttet til borgerne. De er utrygge. Og de har ret. Alt for længe har de betalt prisen for regeringens og Dansk Folkepartis fejlslagne hjemsendel­sespolitik. Et så tyndt befolket område skal ikke huse så mange udviste. Det skal ingen steder i Dan­­mark.

Men i udlændingepolitikken baserer regeringen sig på et parti, som hellere vil lave centre med utålelige forhold i Danmark end benytte sig af internationale aftaler om hjemsendelse, som rent faktisk gør en for­skel. Og det udstiller Bording. De facto må Dansk Folkeparti nu bestille flere centre som Kærshovedgård rundt i landet, fordi det er svært at samarbejde om hjemsendelse. Især når man ikke vil lave aftaler med andre lande.

Men undskyld mig, skal vi finde rigtige løsninger på virkelige problemer, eller fortsætte Dansk Folkepartis symbolpolitik, som skaber utryghed for borgerne i Danmark?