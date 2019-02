Afliv nu de herreløse katte

Kattevelfærd: De senere år har der været rigtig meget fokus på dyrevelfærd i landbruget.Der er store diskussioner om, hvorvidt grise og køer skal gå ude i naturen - hyggeligt og fint om sommeren, men tit i regn og pløre eller i frost resten af året - eller de skal være inde i topmoderne stalde med gulvvarme, klimastyring og super foder osv.

Lige før jul har Landbrugsstyrelsen udbetalt 14 mio. kr. til nødstedte dyr fra en dyrevelfærdspulje. Der var oprindeligt ansøgt om mere end 50 mio. kr. Ved første øjekast troede jeg, det var til landbrugsdyr, men fandt ud af, at pengene går til en masse små og store dyreværnsforeninger, mest noget med kattehjem. Tankevækkende, at kattene har vi råd til, når der lige har været udstillet hjemløse mennesker i glasbure, fordi vi ikke har råd til at give en værdig tilværelse. Men når nogle folk har samvittighed til at misrøgte og smide en masse dyr ud af hjemmet, som der så skal bruges mange millioner af vores skattekroner på at redde.

Det anslås, at vi har over 500.000 herreløse katte i Danmark. Mange af dem er efterladt af familier, der skal på ferie. Eller bare ikke gider have dem længere, fordi de har kradset på lædermøblerne eller hoppet op på spisebordet og taget dagens ret.

En af dyreværnsforeningerne skriver: "Vores landsdækkende udrykningstjeneste henter årligt mere end 500 dyr fra dyreværnssager, og hver dag modtager Dyreværnets udrykningsleder mellem 7-10 anmeldelser om misrøgtede dyr ". Dagligt! Det er altså mange misrøgtede dyr, og bare fra én forening! Er det bare blevet almindelig hverdag for alle, og så "bevilger vi bare" nogle flere penge i stedet for at gøre noget ved det reelle problem: For mange uønskede katte. Få nu aflivet nogle af alle de killinger efter fødsel - det er da mindre smertefuldt end den opvækst og "smid ud "-tilværelse, som over en halv million af dem skal opleve.

Ikke for noget, men hvis der har været en sag om misrøgtede dyr i landbruget, har medierne tit været der med billeder og omtale. Og i næsten alle tilfælde er der en menneskelig tragedie bag med enten økonomisk kaos eller sygdom. Så der bliver nok at se til for det nye "dyrepoliti", som der også lige er afsat 38 millioner kr. til.

Her på landet har vi ikke de problemer med herreløse katte. Der lever en del katte rundt på landejendommene og i landsbyerne. De fleste får lidt føde af "madmor", men de har alle adgang til den frie natur og fanger både fugle, mus og rotter. Jeg vil så samtidig sige, at jeg har stor respekt for alle de dyreværnsforeninger og en masse frivillige, der hjælper med til at få alle disse tiloversblevne og misrøgtede katte ud til nye familier, der tager sig godt af kattene. Hurra for dem - for dyrene skal have det godt.

Men selv om der gøres et stort arbejde - ja, så er der altså stadig over en halv million katte, der går rundt og fryser og sulter. De, der er syge, bliver ikke behandlet, men må lide - en del med døden til følge her i vinterkulden. Hvordan harmonerer det med moderne tiders store lidenskab om dyrevelfærd for alle dyr? Og i diskussionen om, at der ikke er så mange fugle og andre smådyr i den danske natur længere, viser en engelsk undersøgelse, at en kat på rov tager ca. tre fugle og seks mindre pattedyr hver sommer som byttedyr. Det bliver alligevel til halvanden millioner fugle og tremillioner små pattedyr. Måske nogle af de fugle, landbruget flere gang har fået skyld for at udrydde?

I landbruget bliver vi tit beskyldt for, at vore dyr ikke kan udfolde deres naturlige instinkter og sociale adfærd i vore moderne stalde og stier. Men hvordan udlever en kat sit liv naturligt på tredje sal i en lejlighed, der er beriget med et kunstigt kradsetræ, en sofa at sove i og en plasticbakke med grus til at skide i? "Kunstig" kattemad, der smager af kylling, måske af fisk om søndagen. Katten har aldrig set en mus, en fugl eller en anden kat.

Katte og nogle andre kæledyr kan du bare købe, passe og smide væk, som du selv har lyst til. Uden nogen kontrol eller mærkning, så derfor kan man ikke finde dem, der misrøgter dyrene, og holde dem ansvarlige for det. Så mit budskab er, om vi stadig bare lader stå til med alle disse herreløse katte - eller er der nogen, der tør tage ansvar og så får gjort noget ved det reelle problem: At få antallet tilpasset virkeligheden. Eller skal vi stadig bare betale flere skattekroner?