På kant: Uden nogen form for overdrivelse eller støjende adjektiver er islamismen kendetegnet ved at være en stædig ideologi, der er resistent mod vold og undertrykkelse - og åbenhed og rummelighed. Den arbejder med politik, social aktivisme, fredelig mission, personlig indflydelse, med verdslige redskaber og endog via voldelige midler til at skubbe på. Islamismen vinder sympatisører på en måde som ellers virker svær at forstå.

Det er afhopperne, der skriver den aktuelle historie om kampen mellem ideologierne. Men de har en barsk skæbne, som Henrik Gade Jensen kommenterede tilbage i 2014 om min afsked med islamismen. I en rørende kronik skrev han om afhopperne fra USSR og andre regimer, og sammenlignede med os, der pludselig indser, at vi ikke vil støtte bevægelser, der vil til magten for at ensrette samfund og inddrage friheder, der ikke stemmer overens med deres tolkninger af sandhed. Det betyder, at de vil forfølge både vantro og muslimer for at være anderledes, og at de vil til magten for at dominere, ikke udbrede det budskab, som de påstår at de støtter.

Det har gjort mig ræd og skabt en bevågenhed i mig, der førte til mit brud med den politiske islam. Måden, det er blevet modtaget på, er mildt sagt lunken og tvivlsot. Heri ligger den barske skæbne. Kan man virkelig bryde med autoritære tanker for at møde afvisning og en kold skulder?! Der er mange flere symbolske og faktiske sejre at hente for liberale demokratier i at rumme afhoppere og kritikere end ti integrationsprojekter. For hvad der rykker i folks sans og følelser er, hvad de ser ske for andre.