Advarsler om livsfarlig stråling bliver overhørt

Sygehusene er sundhedsskadelige

Stråling: Kære Ellen Trane Nørby. Du skriver 26. januar i avisen Danmark, at digitaliseringen gennemsyrer sundhedsvæsenet, og det skal vi være stolte af. Den vurdering er jeg bestemt ikke enig med dig i. Langt fra.

Den hovedløse digitalisering har ført til, at sygehusene er blevet plastret til med trådløs teknologi; tablets, wifi, måleudstyr, teknisk udstyr mm. Trådløs teknologi udsender radiofrekvent elektromagnetisk stråling (RF-EMF), som kan føre til EHS symptomer; migræne, hjerteflimmer, allergier, maveproblemer, søvnproblemer mm. WHO har erklæret RF-EMF for potentielt kræftfremkaldende og megen forskning viser, at det ligeledes kan føre til DNA samt neurologiske skader. EHS-ramte frygter at skulle opholde sig på et sygehus.

Målinger på RF-EMF fra Svendborg hjerteafdeling, hvor min mand var indlagt, viser, at udstyr, placeret i en pose om hans hals 5 cm fra hjertet, udsendte niveauer 47.000 gange højere end niveauer, som er anbefalet af anerkendte forskere. Udstyr, som udsender RF-EMF tæt på hjertet, kan udover at være direkte helbredsskadeligt, vise sig at have indflydelse på hjertets EKG-resultater, og derved indsamles muligvis ikke korrekte målinger fra selve hjertet.

Internationale forskere arbejder intens på at få nedsat grænseværdien på RF-EMF-området med en faktor 3.000.000 for derved at undgå biologiske reaktioner på mennesker. 3.000.000 gange! Det er et stort tal.

Du har modtaget den ene henvendelse efter den anden fra EHS Foreningen, og du har modtaget underskriftindsamlinger uden at ulejlige dig at melde tilbage. Samme adfærd som din forgænger, Sophie Løhde. Du deltog ikke i høringen 12. april 2018 om emnet på Christiansborg. Du har på intet tidspunkt vist, at du tager ansvar overfor denne sundhedsskadelige miljøfaktor, som gør et stigende antal danskere alvorligt syge. EHS-ramte overvejer at flytte til andre lande, hvor baggrundsstrålingen er væsentlig lavere. Hvornår ser vi ansvarlig handling fra din side?