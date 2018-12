Åndskampe skal kæmpes i frihed og respekt

Herrens veje: Tak for tilbagemeldingerne på min kronik i avisen Danmark 24. november.

Hvorfor skrev jeg egentlig kronikken? For at lave min egen lille mini-udgave af "Herrens veje". Altså: Hvorfor tilslutter jeg mig ikke Indre Mission, som jeg er vokset op i?

Den var alene ment som en udfordring til Indre Mission, og ikke som en nedladende anklage. Jeg kender selv mange, som jeg sætter pris på, og som tilhører IM. Jeg vil gerne her nævne positive træk hos IM. F.eks. at de er meget kirke- og gudstjenestetro og lægger meget vægt på at skabe en menighedsdannende kirke. Det er der meget brug for som modvægt mod en tiltagende servicekirke. Og så er det min erfaring, at IM typisk har et godt syn for kirkens diakonale opgaver, altså som aktivt handlende over for mennesker, der har det svært.

Mennesker, der sympatiserer med IM er selvfølgelig forskellige. Jeg har inden for de seneste år hørt gode IM-præster i folkekirken, som jeg virkelig har lyttet til. Sognepræsten i Harboøre er en af dem. Jeg har også inden for de seneste år haft en virkelig udbytterig samtale med en IM-præst. Så det her er ikke sort-hvidt.

Men jeg oplever også markante forskelligheder, f.eks. i forhold til bibelsyn. Jeg lærte på Haslev Udvidede Højskole i 1967 om det historisk-kritiske bibelsyn - som modspil til det fundamentalistiske. Og det åbnede for mig nye refleksioner. Jeg tror ikke på Bibelen, men på en levende gud, som har synliggjort sig på denne jord i Jesus Kristus. Og Jesus har gennem sin død og opstandelse givet os alt, hvad vi har brug for. Alting for ingenting. Alt af nåde.

Bibelen er skrevet af mennesker. Bibelen indeholder derfor også menneskelige fejl og ufuldkommenhed. Derfor er tros-dimensionen afgørende i forhold til, om jeg kan bruge Bibelen til trøst og vejledning. Og Bibelen er netop fyldt med menneskelige tros-vidnesbyrd og tros-erfaringer.

Jeg er enig med Hans-Ole Bækgaard i, at værdibaserede fællesskaber vil kæmpe for det, man anser for rigtigt og sandt. Men åndskampe må kæmpes i frihed og med respekt over for hinanden.

Vi er forskellige som mennesker. Og vi erkender - som Paulus skriver det - stykkevis og delt. En dag skal vi erkende fuldt ud. Indtil da må vi nøjes med at prøve at forstå hinanden, respektere hinanden, og i muligt omfang inspirere hinanden. Og selvfølgelig bestræbe os på at være ærlige over for hinanden. Også når den ærlighed kan afdække - måske markant - uenighed. For ingen har patent på den rigtige måde at tro på.