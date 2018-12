Mobilt: Danmark har brug for en digital saltvandsindsprøjtning, der kan sikre, at virksomhederne er med i første linje i både udvikling og brugen af fremtidens teknologier. Ved indgangen til 2019 peger førende iagttagere på det kommende 5G-supermobilnetværk som en af de mest lovende teknologier.

Det drives på de høje radiofrekvenser, der har kort rækkevidde. De høje frekvenser bliver bremset af træer, bakker, og ja selv regn, og man skal have en mast for måske hver 300-400 meter for at sikre dækningen. Det er næppe realistisk at dække samtlige 42.924 km2 af Danmarks areal med 5G-udstyr med kort rækkevidde.

Den gode nyhed er dog, at teleselskaberne kan oprette målrettet 5G-dækning, hvor der er et konkret behov - også i landdistrikterne. Medarbejdere i industriområder, højteknologiske landbrug, logistikcentre eller transportkorridorer bør derfor også holde øje med på mulighederne med 5G-teknologien.

Men det vil være forfejlet at se 5G som løsningen på bestræbelserne med at sikre optimal mobildækning i hele landet. Her skal vi nærmere se på nye og forbedrede versioner af de eksisterende 4G-teknologier.