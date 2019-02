400 kW-masterne er et produkt af mindst 25 års forfejlet energipolitik.

Master: I avisen 12. januar understregede Lars Chr. Lilleholt, at 400 kW-masterne er nødvendige. Sandheden er bare, at masterne desværre er blevet nødvendige på grund af skiftende regeringers forfejlede energipolitik i de seneste 20-30 år.

I mange år har politikerne bevidst valgt strøm fra som foretrukken energikilde ved at give tilskud til kul, olie og gas samtidig med, at man har pålagt strøm mange skatter og afgifter, hvilket har gjort strøm til en dye energikilde. Havde politikerne i 1980'erne besluttet, at der skulle satses mere på vedvarende energi, og samtidig indrettet afgiftssystemet efter at vedvarende energikilder skulle foretrækkes frem for de fossile, ville Danmark se noget anderledes ud i dag.

Der investeres massivt i opsætning af havvindmøller i disse år, fordi vi har forpligtet os til at reducere vores udledning af CO2. Hvis vi satsede mere på, selv at bruge alt den strøm møllerne producerer, kunne vi sagtens undvære masterne. Fjernvarmesektoren kunne sagtens aftage det meste af den strøm, de danske møller producerer. Det er ret simpelt at bygge en stor varmtvandsbeholder til lagring af elproduktionen, og så bruge det varme vand til opvarmning.

En anden mulighed er, at brintfabrikker kunne aftage den overskudsstrøm, som ikke kan anvendes af fjernvarmeværkerne. En brintfabrik har mulighed for at regulere sin produktion, og det giver fleksibilitet samtidig med at der kan produceres brint, som kombineret med f. eks. biogas og naturgas kan laves til ethanol, som kan anvendes til brændstof til vores biler.

Den eneste grund til, at vi ikke for længst har udnyttet disse muligheder er, at skiftende regeringer har brugt indtægterne fra energikilderne til finansiering af vores velfærd, og på den måde har vi gjort os så dybt afhængige af dem, at det nærmest er umuligt at få indført ændringer i energipolitikken.

Man kan også stille spørgsmålstegn ved, om regeringen egentlig er sikre på, at Tyskland overhovedet vil aftage vores strøm. Tyskerne har lukket for forbindelsen i 90 pct. af tiden, da deres egne møller i Nordtyskland producerer mere strøm end deres kabelforbindelse mod syd kan aftage. Hvis man endelig har et ønske om at sende strøm til Tyskland, kan der vel lægges et søkabel til Niebüll i lighed med VikingLink, som skal sende strøm til England.