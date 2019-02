1980'er-typen Riskær er igen på spil

Riskær: Den første valgkamp til Europa-Parlamentet, som jeg for alvor var involveret i, var i 1989 som formand for Venstres Ungdom i Holstebro. Og jeg husker tydeligt, hvordan den hurtige og smarte 1980'er-type Klaus Riskær Pedersen som kandidat for Venstre besøgte VU's ydmyge lokale for at bestikke os unge vestjyder med veltalenhed og en burger fra McDonald's.

Den hoppede vi ikke på. Jeg stemte i hvert fald på VU's unge kandidat, en vis Lars Løkke Rasmussen fra Nordsjælland. Men tilpas mange andre valgte i stedet det kreative snakkehoved med de gratis burgere. Det bragte Riskær i Europa-Parlamentet, mens jeg et par år senere blev journalistpraktikant i den agtværdige, familieejede aviskoncern De Bergske Blade.

Her krydsede vores veje igen, da EP-politikeren så også lige - ulovligt for andre folks penge, skulle det vise sig - købte sig nogle jyske dagblade. Riskær havde nogle gode ideer, som man faktisk ser Jysk Fynske Medier gennemføre i disse år, men det var dengang alt for tidligt. Og det gik grueligt galt på alle måder.

Den eneste bundlinje var, at Riskær blev smidt ud af Venstre og senere ind i fængslet i Sønder Omme.

Nu er han så tilbage i den politiske manege og skal tilsyneladende igen i valgkamp på principielt lige fod med Lars Løkke Rasmussen. Denne gang som partiledere for hvert deres parti. Mit lod i den kappestrid ender igen hos Løkke.

Jeg minder om Grundlovens § 30, stk. 1: "Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget".

Den juridiske tolkning er i fuld gang, men jeg er ikke i tvivl om den moralske afvejning: Riskær er ikke værdig. Slet ikke. Det er derfor omsonst at tro på, at han får et sæde i Folketinget.