100 dage til EU-valget: Handel gør os stærkere

Valg: I dag er der præcis 100 dage til, at danskerne skal til stemmeboksen. Et valg der desværre risikerer at stå i skyggen af det kommende folketingsvalg.

Ser man tilbage på de forrige valg til Europa-Parlamentet, er det meste snak om et dansk exit fra EU heldigvis næsten forstummet. Danskernes opbakning til EU er for tiden historisk høj, hvor kun hver femte dansker mener, vi skal følge briterne ud af EU. I stedet for en valgkamp om "for" eller "imod" EU ser det ud til, at bolden er givet op til 100 dages valgkamp, hvor vi ikke kun skal diskutere form - men også kan diskutere indholdet i EU-politikken.

De seneste målinger tyder på, at emner som klima, miljø, sikkerhed og migration er de vigtigste for vælgerne ved Europa-Parlamentsvalget. Her mener nogle danskere, at EU skal gøre mere. Efter min mening er der dog god grund til også at hæve blikket mod nogle af de områder, som vi måske tager for givet. Et eksempel på det betyder blandt andet, at cirka 600.000 personer i Danmark hver dag kan gå på arbejde. Her taler jeg selvfølgelig om det indre marked og EU's rolle for at sikre fri og fair handel ude i verden. Det er ikke mindst blevet aktuelt i forbindelse med Brexit.

Her har briterne ventet på en endelig dom over deres skæbne i knap 1000 dage. Stadig ved ingen, hvor det hele ender. Status er, at briterne ikke engang kan blive enige med sig selv om, hvilken aftale de egentlig foretrækker. Selv efter 1.000 dages betænkningstid.

Tag for eksempel den britiske handelsminister, Liam Fox. I 2017 lovede han, at briterne ville have 40 handelsaftaler klar i det sekund, hvor briterne trådte ud af EU. Ifølge Financial Times har de dog ikke fået én eneste handelsaftale på plads til når de melder sig ud af EU i marts måned. Samme Liam Fox mente i øvrigt også i 2017, at briternes forhandling med EU om en handelsaftale ville blive "det nemmeste i verdenshistorien". Sådan er det mildest talt ikke gået. Forløbet kunne tyde på, at briterne har taget EU's handelsaftaler for meget for givet. At nogle af alle løfterne fra de britiske EU-skeptikere var ren hokus-pokus.

I Danmark må vi ikke bevæge os ned ad den vej, hvor vi tager handelsaftaler for givet. Handel med andre lande er en helt afgørende hjørnesten for danske arbejdspladser. Ja, faktisk så stor betydning, at den udgør halvdelen af forretningen Danmark, populært kaldet BNP. Ikke mindst i landdistrikterne, hvor meget af industrien og mange arbejdspladser hører hjemme.