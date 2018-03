Fyns Amts Avis mener: Vi, de druknede i udenlandske serier

Enhver med et bankende hjerte for Ærø og dansk kulturliv bør krydse fingre for tv-serien "Vi, de druknede".

Produktionsselskabet Marlowfilm Productions har efter en positiv modtagelse af projektet i internationale salgs- og distributionskredse en god fornemmelser for den 200 millioner kroner dyre tv-series fremtid.

Hvis det lykkes, kan turistbranchen og erhvervslivet på Ærø se frem til gyldne tider.

Og kulturlivet vil kunne ranke ryggen og glæde sig over, at der i det voksende udbud af film og tv-serier stadig vil være kvalitetsproduktioner, som er "made i Denmark".

Det er ellers ingen selvfølge.

For de gode nyheder i Fyns Amts Avis fra Marlowfilm Productions kommer på et tidspunkt, hvor frygten for, at danske tv-serier kan lide druknedøden, er større end nogensinde.

Danskernes tv- og computerskærme domineres af mægtige og pengestærke streamingtjenester.

Og med et medieforlig, hvor hævntørsten over DR er større end ønsket om at værne om dansk film- og tv-produktion, vil der ikke være meget, som kan holde den udenlandske tsunami tilbage.

Tværtimod er regeringen og Dansk Folkepartis krav om besparelser i DR på 773 millioner kroner godt nyt for internationale streamingtjenester som Netflix, HBO og Amazon.

De vil om ikke danse på DR's grav så dog glæde sig over at se en konkurrent få stækket vingerne.

Der er ganske vist endnu ingen - heller ikke i DR - som ved, hvordan og hvor de 773 millioner skal spares.

Men med en besparelse i dén størrelsesorden er der ingen grund til at tro, at den ikke også vil ramme de tv-serier, som samler nationen om fælles kulturoplevelser.

Og som i øvrigt får udlandet til at misunde os en public service-institution, der er i stand til at producere tv-drama på et højt internationalt niveau.

Kulturminister Mette Bock (LA) præsenterer først regeringens samlede udspil til et medieforlig engang efter påske.

Så mens DR synes at have tabt på forhånd, kan de private film- og tv-producenter fortsat håbe på at få et ønske om yderligere støtte til dansk indhold opfyldt.

Blandt dem er den regionale filmfond FilmFyn, der - som den danske filmbranche i det hele taget - har brug for flere økonomiske muskler at spille med.

FilmFyn har igennem nu 15 år både dokumenteret sit værd som fødselshjælper for danske film og tv-serier og lokal vækstmotor.

Og et medieforlig med flere penge til regionale filmfonde som FilmFyn vil om ikke andet være et plaster på det åbne og stærkt blødende sår, regeringen og Dansk Folkepartis politiske hævntogt vil påføre DR.