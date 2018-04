Fyns Amts Avis mener: Sponsorløb gør folkeskolen ulige

Sponsorløb, hvor forældre og andre pårørende skal betale for deltagelse, hører ikke hjemme på danske folkeskoler. Heller ikke det i øvrigt velmenende velgørenhedsløb, som Team Rynkeby Fonden arrangerede, lige før skolerne gik på påskeferie fredag 23. marts. For denne type af sponsorløb rykker afgørende ved tanken om, at vi alle er lige i folkeskolen.

Løbet foregår på samme dag på skoler i Danmark, Sverige, Norge og Finland, og pengene går til Børnelungefonden. Forinden da har hver elev fået en sponsorseddel med hjem, hvor eleven opfordres til at deltage i løbet, men også at indgå mikrosponsorater med familie, venner og lokale erhvervsdrivende. Det vil sige, at hver person skriver på elevens seddel, hvor mange penge vedkommende vil give for hver omgang, eleven løber på selve dagen. Der er plads til 11 mikrosponsorater.

Løbet sker i en god sags tjeneste, og børns entusiasme er stor og smittende, når de gerne vil hjælpe syge børn og/eller løbe så mange omgange som muligt sammen med klassekammeraterne. Team Rynkeby Fonden dækker alle udgifter, som skolerne har i forbindelse med afviklingen af løbet. Pengene, der samles ind, giver skattefradrag, hvis man husker at opgive det til Skat. Men trods den gode sags tjeneste, så hører sådan et velgørenhedsløb ikke hjemme i en dansk folkeskole. Det skyldes mikrosponsoraterne. Mikrosponsorater er penge, og når eleven har fået sedlen i hånden, er det op til den enkelte skoleelev at skaffe penge. Det kan let blive en konkurrence, som er umulig at undgå, fordi det foregår i folkeskolen.

Der er en grund til, at forældre i stort set hver eneste klasse landet over ved første forældremøde i det nye skoleår aftaler, hvor mange penge der skal gives til klasseklassen i løbet af skoleåret, og ikke mindst for hvor meget og hvordan man giver gaver i klassen. Uanset race, religion, køn, men også indkomstniveau er vi lige i den danske folkeskole.

Allerede når skoleeleverne vender tilbage med den udfyldte seddel, så er der ingen lighed mere. Og slet ikke når løbet er afviklet. Der er klassens tykke dreng eller pige, der ikke kan løbe nær så mange omgange. Og så er der forskellen på, hvor mange mikrosponsorater, man har i form af nære pårørende som forældre og bedsteforældre, og om man giver en krone per omgang eller en tier eller tyver. Som nær pårørende er det nærmest umuligt at sige nej, fordi skolen står som afsender. Og alle vil gerne have, at det går godt i skolen, og at ens barn trives. Det er ikke sjovt at være den, der kommer med en seddel uden sponsorater.

Dermed ikke være sagt, at folkeskolen ikke kan støtte velgørenhedsprojekter. Det skal bare organiseres på en anden måde, så den enkelte skoleelev og hans eller hendes familie ikke kommer i klemme, men stadig er lige i skolegården.