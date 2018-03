Fyns Amts Avis mener: Hvor der er vælgere, skal der bygges bro

Hvis politikerne har svært ved at få sat tydelige fingeraftryk på den politiske historie, bygger de en bro.

En muligvis ikke helt retfærdig og så dog alligevel nærliggende tanke at få, efter at de ellers skrinlagte planer om en bro over Kattegat nu pludseligt er kommet på Folketingets bord igen.

Det er regeringen og Dansk Folkepart, som har været i mølposen og dér fundet det prestigeprojekt, regeringens daværende transportminister ellers opgav for to år siden.

“ Og da helt sikkert især i Østjylland, hvor transportminister Ole Birk Olesen selv er valgt.

Og som der altså er et foreløbigt politisk flertal for at gennemføre.

Det er ikke umiddelbart let at finde overbevisende argumenter for at bygge en bro over Kattegat.

Og nogen stor hjælp er regeringen og Dansk Folkeparti ikke.

Der vil ganske vist, som de to partier også påpeger, selvfølgelig være en del tid at spare for de sjællændere og midt- og nordjyder, som er Kattegatbroens primære målgruppe.

Men noget egentligt og dokumenteret overblik over den samfundsøkonomiske gevinst ved en fast forbindelse mellem Sjælland og Jylland - og for den sags skyld andre fordele og ulemper ved den - er der ingen, der har.

Det oprindelige projekt til 118 milliarder kroner med en kombineret vej- og togbro over Kattegat, blev kasseret fordi det ikke kunne betale sig.

Og Vejdirektoratets nye projektoverslag til kun 58 milliarder kroner, hvor Kattegatbroen er forbeholdt biltrafik, er ifølge Vejdirektoratet selv udelukkende baseret på "grove skøn".

Derfor er det nærliggende at få den tanke, at der først og fremmest er politiske motiver til det prestigefyldte Kattegatprojekts overraskende genopstandelse.

Regeringen fører med transportminister Ole Birk Olsen (LA) i spidsen således en indædt og stædig kamp mod flere offentlige investeringer i jernbaner og togtrafik.

Det hører fortiden til, mener han.

Og hvilket våben er bedre at føre kampen med end et brobyggeri, som alt andet lige vil true jernbanen som en transportform med fremtid i? Og som yderligere vil forpeste tilværelsen for et i forvejen hårdt presset og invalideret DSB.

Og så nærmer det næste folketingsvalg sig jo.

Der bliver kaldt til stemmeurnerne senest i juni 2019, og en broforbindelse mellem Sjælland og Jylland, som mange mennesker ser frem til at kunne benytte, vil formentlig virke på vælgerne, som syltetøjsmadder på en varm sommerdag gør det på bier.

Og for en minister fra et parti, der til enhver tid står på bilejernes side, er en bro uden tog et stærkt valgkort at spille.

